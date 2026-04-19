พระครูอ๊อด-ทราย สก๊อต ลุยช่วย ดับไฟป่าเชียงใหม่ GISTDA เผยวันเดียวจุดความร้อนพุ่ง 346 จุด สถานการณ์ยังลุกลามหลายพื้นที่
วันที่ 19 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ “ทราย สก๊อต” เจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่ามูลนิธิเพชรเกษมจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่ายังคงลุกลามต่อเนื่องในหลายพื้นที่
จุดแรกลงพื้นที่บริเวณป่าใน ต.แม่แรม อ.แม่ริม โดยมีเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคพื้นดินเข้าระดมกำลังควบคุมเพลิง พร้อมประสานเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำจากทางอากาศ เพื่อเร่งสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดที่ 2 ซึ่งอยู่บริเวณผืนป่าด้านหลังสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้พื้นป่าอย่างต่อเนื่อง ลักษณะพื้นที่เป็นป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ ทำให้ไฟลุกลามได้รวดเร็วและกินพื้นที่กว้าง
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมและระงับเหตุไว้ได้ โดยทีมพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ มีการมอบเครื่องเป่าลมให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อใช้ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับไฟป่ามีจำนวนน้อย
ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างหนัก โดยข้อมูลจุดความร้อนจาก GISTDA ประจำวันที่ 19 เม.ย. 2569 พบว่า จ.เชียงใหม่ มีจุดความร้อนรวมทั้งสิ้น 346 จุด
ช่วงเช้าพบจุดความร้อน 133 จุด กระจายอยู่หลายอำเภอ โดยพื้นที่ที่พบมากที่สุดยังคงเป็น อ.อมก๋อย ฮอด และอ.แม่แจ่ม
ต่อมาในช่วงบ่าย พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอีก 213 จุด ส่งผลให้ยอดรวมทั้งวันพุ่งทะลุ 346 จุด โดยอำเภอที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ อ.แม่แจ่ม จำนวน 73 จุด รองลงมาคือ อ.อมก๋อย และอ.ฮอด
สำหรับสถิติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 18 เม.ย. 2569 จ.เชียงใหม่มีจุดความร้อนสะสมแล้วถึง 9,818 จุด สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือยังคงรุนแรง และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป
โดยภารกิจในการคืนลมหายใจให้กับชาวเชียงใหม่พระครูอ๊อดและทีมอาสาสมัครได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วกว่า 18 วัน ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน