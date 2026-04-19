ป้าทนทุกข์มากว่า 3 ปี เพื่อนบ้านอาละวาด ขว้างปาสิ่งของใส่บ้าน บางคืนก็ลุกมาก่อเหตุกลางดึก ลงทุนสร้างกำแพงสูงเท่าหลังคา ก็ยังไม่รอด ด้านคู่กรณีโต้ลั่น โดนกลั่นแกล้งเหมือนกัน
วันที่ 19 เม.ย.69 นางเทวา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี ชาวบ้านบ่อน้ำ หมู่ 9 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หลังต้องทนอยู่กับความหวาดผวาจากพฤติกรรมเพื่อนบ้านรายหนึ่ง ที่มีอาการคลุ้มคลั่ง ขว้างปาสิ่งของใส่บ้านพักอาศัยอย่างต่อเนื่องนานกว่า 3 ปี สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและสภาพจิตใจ
นางเทวา เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุคือ นายดุสิต หรือเหน่ง ฉายาหยอง อายุ 44 ปี มักก่อเหตุช่วงเย็น ส่งเสียงโวยวาย ด่าทอ พูดเพ้อถึงภรรยาและลูก ก่อนนำก้อนอิฐหรือเศษกระเบื้องมาทุบให้พอดีมือ แล้วขว้างข้ามรั้วใส่หลังคาบ้านและรถยนต์จนเสียหาย ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา นายดุสิต ได้ขว้างก้อนอิฐและขวดเบียร์กว่า 7 ขวดเข้ามาภายในบ้าน จนเศษแก้วกระจายเกลื่อน สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในครอบครัวอย่างมาก
จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุ พบว่า นายดุสิต เดินอยู่บริเวณหน้าบ้าน ก่อนก้มลงหยิบก้อนหินจากพื้น แล้วขว้างใส่ตัวบ้านและหลังคาอย่างต่อเนื่องประมาณ 5-6 ก้อน นอกจากนี้ จากการสำรวจความเสียหายยังพบว่า มีก้อนอิฐหลายก้อนค้างอยู่บนหลังคาบ้าน ตนต้องอยู่อย่างหวาดระแวง บางคืนตี 2 ตี 3 ก็ลุกขึ้นมาอาละวาด เคยกู้เงินมาสร้างรั้วให้สูงเสมอหลังคาเพื่อป้องกัน แต่เขาก็ยังขว้างข้ามรั้วมาโดนหลังคาและรถอยู่ดี
ขณะที่ นายดุสิต ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ตนก็ถูกเพื่อนบ้านกลั่นแกล้งมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้เคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ หลังทำกระจกบานเกล็ดแตก 7 บาน และถูกกล่าวหาซ้ำว่าเป็นผู้ก่อเหตุทำกระจกเสียหายรวม 14 บาน ทั้งที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำ
นายดุสิต บอกอีกว่า ส่วนตัวมองว่าการกระทำของเพื่อนบ้านไม่ถูกต้อง และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธเคือง ตนก็อยากถามเจ้าของบ้านเหมือนกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ตนไม่เคยไปยุ่งกับใคร อยู่คนเดียวตลอด เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นการใช้สารเสพติด นายดุสิต ไม่ได้ตอบคำถาม เพียงก้มหน้าและส่ายศีรษะ
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา ทำให้เสียทรัพย์ และ มีสารเสพติดในร่างกาย โดยขณะนี้ตำรวจได้ส่ง นายดุสิต ฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว