สดุดี หนุ่ม 26 ประสบอุบัติเหตุ เลือดคั่งในสมอง ครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ต่อลมหายใจ 8 ชีวิต นับเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ

วันที่ 19 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงพยาบาลยโสธร นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ ผอ.โรงพยาบาลยโสธร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมส่งมอบอวัยวะที่ได้รับบริจาคจากของนายกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง อายุ 26 ปี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีกถึง 8 ชีวิต

โดยนายกฤษฎาพงศ์ได้เกิดอุบัติเหตุมีเลือดคั่งในสมอง หลังได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตาย ครอบครัวได้ตัดสินใจทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการบริจาคอวัยวะ การเสียสละครั้งนี้ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 8 คน อวัยวะที่ได้คือ หัวใจ (เป็นหัวใจดวงแรกของเขตสุขภาพที่ 10 ที่มีการส่งต่ออย่างเป็นทางการ) ตับ, ไต 2 ข้าง, กระจกตา 2 ข้าง และดวงตา 2 ข้าง

โดย รพ.ศิริราช รับหัวใจ, รพ.จุฬาฯ รับตับ (ทำผ่าตัดไตให้ด้วย), รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รับไต 1 ข้าง อีก 1 ข้างส่งเข้าสภากาชาดไทย, ดวงตา 2 ข้าง ถูกจัดเก็บที่ รพ.ยโสธร เพื่อส่งเข้าสภากาชาดไทย

การจากไปครั้งนี้ได้มอบของขวัญล้ำค่าที่สุดไว้ให้โลกใบนี้ คือ “ชีวิตใหม่” ของผู้อื่น ลมหายใจสุดท้ายของน้องได้กลายเป็นลมหายใจแรกของใครอีกหลายคน และการจากไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความสูญเสีย แต่คือ “การให้” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นทานบารมีที่สร้างความหวังและต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์

ขอร่วมแสดงความอาลัย และอนุโมทนาบุญกับน้องกฤษฎาพงศ์และครอบครัว การตัดสินใจครั้งนี้ คือความกล้าหาญและความเมตตาที่งดงามที่สุด

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