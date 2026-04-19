สุดช็อก พบศพหนุ่มตายเปลือยในสวนยาง แอบมาอยู่ในกระท่อม คาดหิวน้ำ ไม่รู้ซดน้ำกรดหยอดยางเข้าไปคิดว่าเป็นน้ำ ก่อนตายทุรน
วันที่ 19 เม.ย.69 ร.ต.อ.อนันต์ เหมือนเพชร รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุพบชายเสียชีวิตภายในสวนยางพารา บ้านดงเย็นพัฒนา หมู่ 9 ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 30-40 ปี เปลือยกายนอนหงายเสียชีวิตอยู่ใกล้กระท่อมพักคนงาน บริเวณปากมีบาดแผล และบริเวณไหล่ขวาพบรอยสัก “หนุมาน” คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 วัน จากการตรวจสอบภายในกระท่อมพบเสื้อผ้าชุดสีขาว ลักษณะคล้ายชุดปฏิบัติธรรมวางอยู่ ใกล้กันยังพบน้ำกรดหยอดยาง และมีร่องรอยใบไม้ถูกเผาไหม้เป็นหย่อมๆ คาดว่าเกิดจากน้ำกรดหยอดยางหกเลอะเทอะ
สอบถาม นายคล่อง อายุ 64 ปี คนรับจ้างกรีดยาง ผู้พบศพคนแรก เล่าว่า เช้าวันนี้ตนมาดูแลสวนยางตามปกติ เมื่อมาถึงก็พบศพดังกล่าว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าผู้ตายมาก่อน และครั้งล่าสุดที่ตนมาสวนยางแห่งนี้คือช่วงก่อนสงกรานต์
นายคล่อง กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ภายในกระท่อมมีน้ำกรดหยอดยางเก็บไว้ 4 ขวด แต่ล่าสุดพบเหลือเพียง 3 ขวด อีกทั้งสังกะสีที่ใช้รองน้ำฝนถูกเปิดออกจากโอ่ง คาดว่าผู้ตายอาจเข้ามาพักอาศัยในกระท่อม ก่อนจะดื่มน้ำแต่ดันไปหยิบขวดน้ำกรดหยอดยางมาดื่มจนเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน และมอบศพให้มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลบ้านผือ เพื่อชันสูตรพลิกศพและประกาศตามหาญาติ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักผู้ตายมาก่อน โดยจุดเกิดเหตุเป็นรอยต่อระหว่างบ้านดงเย็นพัฒนา อ.บ้านผือ กับบ้านสร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป