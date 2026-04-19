สัญชาตญาณสุดท้าย! พ่อสละชีวิต ดันลูกเมีย 4 คนพ้นน้ำจนรอดตาย หลังปิกอัพถูกเก๋งตัดหน้า หักหลบจนพุ่งตกคลอง ส่วนตัวเองจมหายต่อหน้า ลูกสาวร่ำไห้ พ่อไม่น่าช่วยหนูเลย

เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 19 เม.ย.69 ร.ต.ท.ภานุพงศ์ วงศ์รอด รอง สว.(สอบสวน) สภ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รับแจ้งอุบัติเหตุ รถกระบะเสียหลักตกคลองชลประทาน บริเวณหมู่ 1 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสูญหายในน้ำ 1 ราย จึงประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูชัยนาทและทีมประดาน้ำเข้าให้การช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสสัน นาวาร่า สีดำ ทะเบียน บฉ 8009 ชัยนาท จมมิดหลังคาอยู่กลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ตรวจสอบบนถนนพบรอยครูดของล้อรถเป็นทางยาวกว่า 10 เมตร ทีมประดาน้ำเร่งค้นหาร่างผู้สูญหาย โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงพบร่าง นายปัญญา หรือ “ช่างกบ” อายุ 46 ปี ช่างแอร์และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.เที่ยงแท้ เสียชีวิตห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร

น.ส.ณัฐสุดา ลูกสาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยนาทีบีบหัวใจว่า วันนี้ไปทำแอร์ที่บ้านลูกค้า พอเสร็จงานพ่อกำลังขับรถพาครอบครัวรวม 5 คน มีตน แฟน น้อง แม่ และพ่อ ไปซื้อของในตัวเมืองชัยนาท

กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ จู่ๆ มีรถเก๋งสีขาว พุ่งออกจากทางแยกหมู่บ้านตัดหน้ากะทันหัน พ่อจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยหลบจนรถสะบัดพุ่งลงคลอง ทันทีที่รถจมน้ำ พ่อได้รวบรวมพละกำลังสุดท้ายช่วยดันลูกเมียและคนในรถรวม 4 คน และมีชาวนาที่เห็นเหตุการณ์มาช่วยดึงขึ้นฝั่งได้สำเร็จทุกคน แต่หลังจากช่วยทุกคนได้แล้ว พ่อกลับหมดแรงแล้วถูกน้ำพัดจมหายไปต่อหน้า

น.ส.ณัฐสุดา ร่ำไห้ด้วยความเสียใจว่า “พ่อไม่น่าช่วยหนูเลย” ขณะที่ นางรุ่งอรุณ ภรรยาของผู้เสียชีวิต ได้หมดสติจนต้องทำซีพีอาร์ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลพร้อมลูกสาววัย 7 ขวบ

ส่วนรถเก๋งสีขาวได้ขับหลบหนีไปทันทีหลังเกิดเหตุ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมส่งร่างผู้เสียชีวิตชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนขับรถคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

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