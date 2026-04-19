แม่ค้าสุดทน โร่หาทนายช่วย ถูกคุณนายเมียนายทหารหลอกยืมเงินกว่า 8 แสน ทำทีตีสนิท จะช่วยขายที่ แล้วสร้างเรื่องเอาเงิน โดนทวงหนักบล็อกทุกช่องทางไม่ให้ติดต่อ เชื่อมีเหยื่อหลายคน แต่ไม่กล้าออกมา
วันที่ 19 เม.ย.69 นางณัฐอัญชสา หรือพัช อายุ 52 ปี แม่ค้าขายไส้กรอกชาว จ.นครสวรรค์ ซึ่งเช่าบ้านค้าขายอยู่ที่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ได้หอบหลักฐานข้อความสนทนา และสลิปการโอนเงิน มาขอความช่วยเหลือกับ นายวีรยุทธ ศิริเรืองประภา ทนายความอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
หลังจากถูก คุณนายเพชร ที่อ้างตัวว่าเป็นภรรยาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดที่เสียชีวิตไปแล้ว และปัจจุบันเป็นภรรยาของนายทหารคนหนึ่ง ทำธุรกิจออร์แกไนซ์รับจัดงาน มีหุ้นบริษัทบ้านจัดสรร และทำผ้าไหมส่งออก มาตีสนิทหลอกว่าจะช่วยขายบ้านที่ จ.นครสวรรค์ให้ โดยอ้างว่าจะเอาเข้าบริษัทบ้านจัดสรรที่มีหุ้นอยู่ ก่อนจะสร้างเรื่องหลอกยืมเงิน อ้างนำไปหมุนจัดงานออร์แกไนซ์ และใช้จ่ายส่วนตัว สะสมมาเรื่อยตั้งแต่ปี 2566 รวมเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท
พยายามทวงถามตลอด แต่คุณนายเพชร กลับบ่ายเบี่ยงอ้างโน่นอ้างนี่สารพัด แต่ก็พยายามทวงมาตลอดเพราะเดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงินเป็นทุนค้าขาย แต่สุดท้าย คุณนายเพชร กลับบล็อกทุกช่องทางการติดต่อ จึงได้มาขอความช่วยเหลือ ฟ้องร้องเรียกเงินคืนและแจ้งความเอาผิดตามกฎหมาย เพราะเชื่อว่ามีเจตนาสร้างเรื่องให้หลงเชื่อก่อนจะหลอกยืมเงิน โดยที่ไม่สนว่าผู้ร้องซึ่งมีอาชีพค้าขายจะเดือดร้อน
นางณัฐอัญชสา เล่าว่า รู้จักกับ น.ส.เพชร หรือในกลุ่มจะเรียกว่าคุณนายเพชร ทางเฟซบุ๊ก ก่อนจะมาตีสนิทหลอกว่าจะช่วยขายบ้านให้ เพราะตอนนั้นตนจะแยกทางกับสามี จึงอยากขายบ้านที่นครสวรรค์ พอตนหลงเชื่อ ก็ถูกหลอกล่อขอยืมเงินอ้างจะเอาไปหมุนจัดออร์แกไนซ์เพราะขาดสภาพคล่อง ยืมสะสมมาเรื่อยครั้งละหลักพัน ถึงหลักแสนบาท ตั้งแต่ปี 2566 รวมเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท
พอตนจำเป็นต้องใช้เงินก็ทวงถาม แต่เขาก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืน ก็พยายามส่งข้อความไปทวง ทวงจนเหมือนตัวเองเป็นขอทาน ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกหลอกยืมเงิน สุดท้ายเขาบล็อกทุกช่องทางไม่ให้ติดต่อ จึงได้นำมาร้องเรียน เพราะเชื่อว่ามีเจตนามาหลอกตั้งแต่แรก และเชื่อว่ามีคนตกเป็นเหยื่อหลายคน แต่พอรู้ว่าเขาเป็นเมียนายทหารจึงไม่มีใครกล้า
ด้าน ทนายวีรยุทธ กล่าวว่า จากที่ฟังเรื่องราวจากผู้เสียหายเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาหลอกตั้งแต่แรก โดยอ้างว่าตัวเองเป็นเมียอดีตผู้ว่าราชจังหวัดที่เสียชีวิตไปแล้ว และปัจจุบันมีสามีเป็นนายทหาร ทั้งยังสร้างเรื่องว่าทำธุรกิจหลายอย่างเพื่อสร้างโปรไฟล์ให้เหยื่อหลงเชื่อ ก่อนจะออกอุบายหลอกยืมเงิน พอไปทวงคืนก็บ่ายเบี่ยงอ้างสารพัด และด้วยความที่บอกว่าสามีเป็นนายทหาร ยิ่งทำให้ผู้เสียหายกลัวเรื่องอิทธิพลและความปลอดภัย จึงได้นำเอกสารหลักฐานมาร้องให้ตนเองช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้รวบรวมหลักฐานและพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจ เพื่อติดตามเงินคืนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป