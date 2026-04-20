อยุธยา เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายปริศนา นาน 1 เดือน ชาวบ้าน-ญาติ หวั่นเกิดอันตราย พบภาพเบาะแสะสุดท้าย รถเก๋งโตโยต้า สีบรอนซ์ วอนตร. เร่งติดตามตัว คลี่คลายปริศนาการหายตัว
20 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ วัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หลังทางครอบครัว โพสต์ประกาศ ตามหา พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวไปอย่างปริศนา นานกว่า 1 เดือน สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านและญาติ เกรงว่าจะได้รับอันตราย
นายพฤกษ์ สุขเกษม อายุ 64 ปี ไวยาวัจกรวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัด หลังหายตัวปริศนาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา
ก่อนจะหายตัวไป ท่านเจ้าอาวาสวัด แจ้งว่า จะเดินทางไปรับลูกชาย มีอาการป่วยจิตเวช ที่จังหวัดราชบุรี โดยจะพาไปฝากภรรยาดูแลชั่วคราว ที่จังหวัดขอนแก่น ไม่สะดวกนำมาดูแลที่วัด เพราะกำลังจัดเตรียมงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
กระทั่ง เวลา 20.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม เจ้าอาวาสได้เรียกรถรับจ้าง ผ่านแอปพลิเคชัน มารับที่วัด และเดินทาง ไปรับลูกชาย และไปส่งให้กับ ภรรยา
แต่อยู่ๆ ช่วง 19.00 น. วันที่ 17 มีนาคม ทางวัดติดต่อท่านเจ้าอาวาสไม่ได้ สอบถามไปที่ภรรยา แจ้งว่า หลังมาส่งลูก เจ้าอาวาส รีบขอตัวกลับวัด เพื่อไปเตรียมงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
ทางครอบครัวและญาติๆ พยายามติดต่อ และตามหาแต่ก็ไม่พบ จึงกังวลว่า ท่านจะเกิดอันตราย เนื่องจากมีเงินติดตัวไป ประมาณ 100,000 บาท แจ้งความเอาไว้หลายพื้นที่ วันที่ 24 มีนาคม ที่ สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ปรากฏตัว วันที่ 29 มีนาคม ที่ สภ.พระนครศรีอยุธยาและ วันที่ 9 เมษายน ที่ สภ.บ้านคา จ.ราชบุรี
โดยมีเบาะแสเป็นภาพวงจรปิด รถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่ขับพาเจ้าอาวาสเดินทาง ไปรับลูกชายที่ จ.ราชบุรี ขับเข้ามาจอดบริเวณป้อม รปภ. จากนั้นเจ้าอาวาส เดินลงจากรถเพื่อไปรับลูกชาย และพาขึ้นรถคันดังกล่าวเดินทางต่อไปยัง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ในเวลาต่อมาในเวลา 17.00 น. ของวันเดียวกัน กล้องวงจรปิดของ สภ.หนองเรือ สามารถบันทึกภาพรถยนต์คันดังกล่าว ขับออกจากพื้นที่ ซึ่งถือเป็นภาพสุดท้าย ก่อนที่ช่วงเวลา 19.00 น. จะไม่สามารถติดต่อเจ้าอาวาสได้อีกเลย
ทั้งนี้ เจ้าอาวาสจำพรรษา อยู่ที่วัดสนามไชยมา นานกว่า 20 ปี เป็นพระนักพัฒนา และไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย ทำให้การหายตัวในครั้งนี้สร้างความสงสัยและความกังวลอย่างมาก
ญาติและชาวบ้าน จึงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตาม เบาะแสรถยนต์โตโยต้า สีบรอนซ์ คันดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง เพื่อคลี่คลายปริศนาการหายตัว และยืนยันความปลอดภัยของเจ้าอาวาสโดยเร็วที่สุด