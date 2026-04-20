วัยรุ่นนอนไม่หลับ ชวนกันนั่งคุยสนุกสนาน ถูกอริต่างหมู่บ้าน มีเรื่องกันตอนสงกรานต์ ยิงใส่ 1 นัด กระสุน ถูกคอ เด็ก 13 อาการสาหัส เร่งตามล่าคนร้าย
วันที่ 20 เม.ย.2569 เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.มานิตย์ ศิริเวช รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ 191 ว่ามีชาวบ้านถูกยิง บริเวณสี่แยกกลางบ้านหนองเกาะ ริมถนนสายสตึก – ห้วยราช บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 8 ต.สตึก รุดไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยวังกรูดสตึก
ที่เกิดเหตุพบร่างของ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ชาว ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณลำคอจำนวน 1 นัด เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาล เนื่องจากเสียเลือดมาก ก่อนส่งตัวไปโรงพยาบาลสตึกและถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ เนื่องจากอาการสาหัส
สอบถาม นายไก่ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี เล่าว่า ตนและเพื่อนรวม 4 คน นัดกันมานั่งเล่นกันบริเวณดังกล่าวพูดคุยเรื่องทั่วไปสนุกสนาน เพราะนอนไม่หลับ ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ 1 คัน ขับเข้ามามีคนซ้อนท้ายกันมา 2 คน หนึ่งในนั้นคือคนซ้อนได้ตะโกนคำว่า “ เฮ้ย “ก่อนจะใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มตนเอง จำนวน 1 นัด แล้วขับรถหลบหนีไป ทำให้กระสุนถูกเพื่อนในกลุ่มดังกล่าว
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นคู่อริต่างหมู่บ้าน (คุ้มมูล) ที่เคยทะเลาะวิวาทชกต่อยกันกับกลุ่มรุ่นพี่ในหมู่บ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้มีการท้าทายกันทางโซเชียลคาดว่าน่าจะตามมาล้างแค้น
ขณะที่ นางอังคณา (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี แม่คนเจ็บ เล่าว่า ลูกชายมักจะไปนั่งคุยเล่นกับเพื่อนในหมู่บ้านบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นประจำ ส่วนสาเหตุที่ลูกชายถูกยิงตนเองนั้นไม่ทราบ ตอนนี้อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว