เจ้าของธุรกิจออแกไนซ์ แจ้งจับพนักงานแอบโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง 11 ครั้ง รวมกว่า 1 แสน แถมเงินในบัญชีแม่ก็หายอีกหลักแสน พ้อทำงานมานับ10ปีดูแลเหมือนคนในครอบครัวยังทำได้ลงคอ
วันที่ 20 เม.ย. 2569 นางสามารถ มะลิสอน อายุ 33 ปี เจ้าของธุรกิจออแกไนซ์ที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุดทนแจ้งจับนายเอ็ม (นามสมมติ) อายุ 23 ปี พนักงานสุดแสบ หลังจากแอบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือมากถึง 11 ครั้ง รวมเป็นเงิน 108,000 บาท แถมยังลบสลิปการโอนออกจากมือถือหวังทำลายหลักฐาน พยามยามเค้นถามแต่กลับปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เป็นคนโอน ทั้งที่เงินถูกโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเอง
อีกทั้งยังให้ธนาคารช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ยืนยันว่าเงินที่ถูกโอนไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ เพราะเป็นการทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่นที่ผูกกับโทรศัพท์ของผู้เสียหาย ซึ่งการทำรายการแต่ละครั้งต้องมีการใส่รหัสยืนยัน
ล่าสุดจากการตรวจสอบยังพบว่าเงินในบัญชีของแม่ผู้เสียหาย ก็ถูกโอนเงินออกจากบัญชีหลักแสนบาทเช่นกัน ซึ่งปลายทางก็ถูกโอนไปยังบัญชีของนายเอ็ม เช่นเดียวกัน เตรียมนำหลักฐานแจ้งความเพิ่มเติม
นายสามารถ เจ้าของธุรกิจออแกไนซ์ ผู้เสียหาย เล่าว่า นายเอ็ม ทำงานที่บริษัทมา 10 ปีแล้วที่ผ่านมาก็ดูแลเหมือนคนในครอบครัว จนไว้เนื้อเชื่อใจถึงขนาดเคยให้วานให้กดโอนเงินในมือถือให้ จึงไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้าขโมยโอนเงินในบัญชีได้ลงคอ ที่สำคัญเมื่อสอบถามยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำ ทั้งที่เงินถูกโอนเข้าบัญชีตัวเอง
แต่ที่ช้ำใจไปกว่านั้นคือตรวจพบว่าเงินในบัญชีของแม่ตนเอง ก็ถูกแอบโอนไปบัญชีของนายเอ็ม จึงเตรียมจะรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความเพิ่ม ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับนายเอ็ม ตามกฎหมาย ส่วนเหตุจูงใจที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะติดพนันออนไลน์