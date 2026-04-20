ตรัง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-ตุ๊กตุ๊กหัวกบ โอดครวญ เข้าไม่ถึง ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ นโยบายรัฐ มาตรการช่วยเรื่องน้ำมัน เสนอแก้ปัญหาต้นเหตุ ลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มดีกว่า ปชช.เข้าถึงได้ง่าย-เห็นผลทันที
20 เม.ย. 69 – คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวนมาก และคนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ทั้งหมดในจังหวัดตรัง โอดครวญ ไม่สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิความช่วยเหลือจาก กรมการขนส่งทางบก
กรณีออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในกลุ่มขนส่งที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางได้
นายสุธน นุ่นศรี คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง บอกว่า ตนเองขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมานาน 30 ปี จากเคยจดทะเบียนป้ายเหลือง ตอนนี้ไม่มีเงินไปจ่ายภาษี ทำใบขับขี่สาธารณะ จึงเปลี่ยนมาเป็นป้ายขาวธรรมดา
ประกอบกับ มีรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถยนต์รับจ้างรับส่งผู้โดยสารอื่นๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งเรียกผ่านแอปพลิเคชั่น ที่รับส่งผู้โดยสารได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องจ่ายภาษี ตนจึงเปลี่ยนรถมาเป็นป้ายขาวธรรมดา เพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ทำให้พวกตนไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ
จึงอยากให้รัฐ ลดราคาน้ำมันลงมากกว่า เวลาขึ้นครั้งละ 6 บาท แต่พอลงมาครั้งละไม่กี่สตางค์เท่านั้น หรือขอโควตารถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีรายชื่ออยู่กับสถานีตำรวจ หรือ สน.ต่างๆ ให้สามารถเติมน้ำมันหน้าปั๊มในราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับ นายวีระศักดิ์ พลรัก คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง บอกว่า ตนเองก็ไม่มีสิทธิลงทะเบียน เพราะตอนนี้รถจักรยานยนต์คันเดิมที่เป็นป้ายเหลืองขายไปแล้ว เหลือที่ทำมาหากินเป็นป้ายขาว ซึ่งไม่มีใครอยากจดทะเบียนเป็นป้ายเหลือง เพราะเวลาขายต่อราคาจะตก ไม่มีใครซื้อ จึงไม่มีสิทธิลงทะเบียนรับสิทธิจากจากกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว
ถ้ารัฐบาลอยากจะช่วยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจริง แค่ลดราคาหน้าปั๊ม สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างลงมาให้เหลือ ประมาณลิตรละ 35 บาท ก็ได้สะดวกกว่า ไม่ต้องยุ่งยาก ตอนนี้มีรายได้แค่พอเลี้ยงตัวประมาณวันละ 300 บาทเท่านั้น
ขณะที่ นายอุดม วู่นา คนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ ซึ่งเป็นรถสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง และปัจจุบันเหลือวิ่งไม่กี่คันแล้ว บอกว่า รถสามล้อตุ๊กตุ๊กหัวกบ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ พวกตนจึงไม่มีสิทธิลงทะเบียนในครั้งนี้
เขาให้แต่รถประเภทอื่น อยากให้รัฐบาล ช่วยเหลือด้วยการลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มลงมา หรือไม่ก็ให้โควตาสำหรับรถตุ๊กตุ๊กเติมน้ำมันได้ในราคาลิตรละ 35 บาท แค่นี้ก็ช่วยได้แล้ว จะดีกว่า สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทันที
ส่วนตัวเติมน้ำมันวันละ 300 บาท ถ้ามีผู้โดยสารก็หมดไว ถ้าไม่มีก็อยู่ได้หลายวัน วันนี้ยังได้แค่ 60 บาท ตลอดทั้งวัน ไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือไม่ แต่บางวันก็ได้เป็นพันบาทก็มี จึงอยากให้รัฐช่วยเหลือเรื่องน้ำมัน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้พวกตนได้