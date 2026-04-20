ปัตตานี กลุ่มก่อความไม่สงบ ใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิง อาสารักษาดินแดนกะพ้อ วัย59ปี เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ คาดคนร้าย เฝ้าติดตามพฤติกรรม อส. ก่อนลงมือลอบยิง จนท.จัดกำลังไล่ล่ามือปืน

20 เมษายน 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบ ไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนลอบยิง นายเดชอุดม สาและ อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.) เสียชีวิต เหตุเกิด บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคอลอกาปะ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว ก่อนถูกคนร้ายซุ่มยิงเข้าใส่อย่างไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่สืบสวน ระบุเบื้องต้นว่า ลักษณะการก่อเหตุมีความเป็นไปได้ว่า คนร้ายได้เฝ้าติดตามและรู้พฤติกรรมของผู้เสียชีวิตมาก่อน เนื่องจากผู้ตายมักใช้เส้นทางเดิมในการสัญจรเป็นประจำ จึงอาจถูกเลือกเป็นเป้าหมายและวางแผนดักซุ่มก่อเหตุ

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการก่อเหตุที่ยังคงมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ อส. ตำรวจ ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดชุมชน และมีความเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ได้ง่าย

ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บปลอกกระสุนและหลักฐานแวดล้อม พร้อมจัดกำลังไล่ล่าคนร้าย และขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นตั้งประเด็นสาเหตุไปที่การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

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