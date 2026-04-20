กรมควบคุมลพิษ แจ้ง 10 จว.เหนือ วิกฤต สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 อ่วมสุด จ.น่าน คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า แนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนภาพรวมทั้งประเทศค่าฝุ่นเกินค่า 31 จว.
20 เม.ย. 69 – ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กรมควบคุมลพิษ (คพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 12.0 – 175.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 37.5 มคก/ลบ.ม.
พบเกินค่ามาตรฐานใน 31 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.อำนาจเจริญ และจ.อุบลราชธานี
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 43.5 – 175.9 มคก./ลบ.ม. โดยพบเป็นพื้นที่สีแดง (กระทบสุขภาพ) 10 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.น่าน จ.พะเยา จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และ จ.กำแพงเพชร โดยค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ค่าฝุ่น 175.9 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.9 – 64.1 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 24.6 – 62.2 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.0 – 30.1 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.1 – 22.2 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 15.3 – 30.8 มคก./ลบ.ม.
ผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 – 27 เม.ย. 2569 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงวันที่ 21 – 27 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคกลางและตะวันตก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 21 – 27 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่
ส่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นวันที่ 21 – 25 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลงวันที่ 21 – 27 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคตะวันออก มีแนวโน้มลดลงวันที่ 21 – 27 เม.ย. 69 และยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ ภาคใต้ ดีอย่างต่อเนื่อง
คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK