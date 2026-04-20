อดีตผู้เข้าร่วมออดิชั่นรายการดัง ขับรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าขาด เสียชีวิตสลดคาที่ เหตุเกิดถนนกลางเมืองพิษณุโลก ท่ามกลางความอาลัยของกลุ่มเพื่อน

เมื่อกลางดึกวันที่ 20 เม.ย.2569 พ.ต.ท.เกษมสิทธิ์ แสงเถื่อนพงศ์ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลกรับแจ้งเหตุรถเก๋งชนเสาไฟฟ้า มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนหมู่ 3 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

จึงรุดตรวจสอบพร้อมด้วย หน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน กู้ชีพโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าขาด 2 ต้น ใกล้กันพบรถเก๋งสีดำ ตกไหล่ถนนเสียหายทั้งคัน ภายในรถพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อนายกฤษฎา หรืออ๊อฟ อายุ 34 ปี ชาวพิษณุโลก ภายในรถพบเอกสารและป้ายติดหน้าอกผู้เข้าร่วมออดิชั่นรายการ The Voice 2024

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายกฤษฎากำลังขับรถยนต์เพื่อกลับบ้านพัก หรือไปทำงานต่อ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไม่สามารถควบคุมรถได้ รถจึงเสียหลักพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้า ขาดเป็น 2 ท่อน ทำให้รถยนต์พลิกคว่ำตกไหล่ทาง เป็นเหตุให้นายกฤษฎา เสียชีวิต

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