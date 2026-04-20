ออสเตรเลีย หนุน ไทย ลุยแก้ปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนแม่น้ำกก ขจัดสารปนเปื้อน สร้างคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ,) เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเมียนมา ไหลผ่านแม่น้ำแม่กก สาย-รวก โขง สาละวิน รวมถึง แม่น้ำกระบุรี ทั้งการติดตามตรวจสอบ แก้ปัญหาที่ต้นทาง รวมทั้งเจรจาระหว่างประเทศ และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อผลักดันการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนให้สำเร็จเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน เพื่อคุ้มครองคุณภาพน้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาสมบูรณ์
นายสุรินทร์ กล่าวว่า ล่าสุด คพ. ได้ประชุมหารือความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน โดยมีคุณซิเบลล่า สเติร์น เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ดร.รัตมณี อ๋องสกุล ผู้จัดการโครงการอาวุโส แผนกการพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมหารือฯ เพื่อยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย และ Australian Water Partnership (AWP) หรือ โครงการริเริ่มด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำ ยินดีสนับสนุนการดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน ลด ติดตาม และจัดการมลพิษทางน้ำข้ามพรมแดน โดยเฉพาะมลพิษจากสารหนูที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่และปนเปื้อนในแหล่งน้ำผิวดิน อาทิ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียเข้าร่วมโครงการ และร่วมกันจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference – TOR) ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายไทย
อธิบดีคพ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้คพ.เสนอให้มีการจัดประชุมในครั้งต่อไป โดยเชิญผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม เพื่อปรับปรุงรายละเอียดในข้อเสนอโครงการ (Proposal) ให้มีความเหมาะสมและมีขอบเขตที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยคพ.มุ่งเน้นการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ข้ามพรมแดนด้วยความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านและการสนับสนุนทางเทคนิคระดับสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำ และเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมในพื้นที่ไปสู่มาตรฐานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น