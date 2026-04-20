รมว.สธ. ลุยเหนือ ยกระดับมาตรการ สู้ PM2.5 นำข้อมูลจริงจากพื้นที่ เสริมเกราะป้องกันกลุ่มเปราะบาง สร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยสุขภาวะที่ดี ให้ชาวภาคเหนือ-คนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตฝุ่นพิษ
20 เมษายน 2569 – นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและบัญชาการสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 โดยเน้นย้ำการนำข้อมูลจากการติดตามจริง มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความรัดกุมและรุดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชิงรุกอย่างเต็มกำลัง
นายพัฒนา กล่าวว่า การลงพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการตรวจเยี่ยม แต่เป็นการนำข้อมูลเชิงลึก จากการเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ และการตรวจเยี่ยมสถานการณ์ในพื้นที่ที่ผ่านมารวมทั้งล่าสุดที่ จ. เชียงใหม่ เมื่อ 8 เมษายน 2569 มาปรับการดำเนินการให้ยกระดับมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้เข้มข้นมากที่สุด
โดยสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด รวมถึง กรมอนามัย รุกคืบเข้าสู่หัวใจของปัญหาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย นวัตกรรม “ห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวก” ต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด ที่ตนและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโมเดลความสำเร็จ “ศูนย์เด็กเล็กรอบรู้ ปลอดฝุ่น ปลอดโรค”
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย และ สสส. มีจุดเด่น คือ การติดตั้งระบบห้องปลอดฝุ่นแรงดันบวก (Positive Pressure Room) ที่ช่วยผลักอากาศเสียออกและเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าภายในอาคาร และมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไร้มลพิษอย่างแท้จริง
รัฐมนครีว่าการ สธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ มี “มุ้งสู้ฝุ่น” นวัตกรรมเชิงรุกถึงเตียงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง
หนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การรุดเข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านร้องต้นขาม และบ้านป่าสักหลวง ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือหลบฝุ่นได้สะดวก ได้ส่งมอบ “มุ้งสู้ฝุ่น” นวัตกรรมพื้นที่ปลอดภัยส่วนบุคคล (PM2.5 Safety Zone)
ซึ่ง เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตจริง ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็กขณะพักผ่อน ถือเป็นมาตรการเสริมความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งใจมอบให้เพื่อบรรเทาผลกระทบสุขภาพในระยะยาวสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
“ทั้งนี้ กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือและคนไทยทุกคน ท่ามกลางวิกฤตฝุ่น PM2.5”นายพัฒนา กล่าว