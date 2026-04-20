ผัวโหดทำร้ายเมียเสียชีวิต ระแวงกลัวกลับไปคืนดีคนเก่า เจ้าตัวขอโทษอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ ลูกสาวทำใจไม่ได้สภาพศพแม่มีแต่รอยช้ำ
วันที่ 20 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดอมฤตวารี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี หลังครอบครัวนำศพ น.ส.สุนิสา อายุ 37 ปี มาตั้งบำเพ็ญกุศล ภายหลังเสียชีวิตจากเหตุถูกทำร้ายร่างกาย โดยมีแม่และลูกสาว (ขอสงวนนาม) เดินทางมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อกลางดึกวันที่ 17 เม.ย. 2569 ภายในบ้านพักในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้ตายมีปากเสียงกับสามี คือ นายชรณัฐ อายุ 38 ปี ก่อนถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตภายในบ้าน สภาพศพพบบาดแผลฟกช้ำทั่วร่างกาย เบ้าตาทั้งสองข้างเขียวช้ำ แขนซ้ายหัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย” เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
แม่ของตนอยู่กับพ่อเลี้ยงประมาณ 6–7 เดือน ช่วงที่ตนไปเรียนและอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่ พบว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย และเคยมีการทำร้ายร่างกายกันประมาณ 2 ครั้ง โดยพ่อเลี้ยงเป็นฝ่ายลงมือ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัวและเรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องให้แม่ไปดูแลแม่ของพ่อเลี้ยงที่ป่วยติดเตียง และการทะเลาะกันในห้องนอน
เหตุการณ์สุดท้าย ตนทราบจากตำรวจว่า พ่อเลี้ยงหึงหวง เนื่องจากสามีเก่าของแม่โทรมาขอยืมเงินแต่แม่ไม่ให้ ทำให้พ่อเลี้ยงไม่พอใจและทำร้ายแม่จนเสียชีวิต ก่อนหน้านี้แม่ขายสมุนไพรที่โลตัส แต่เลิกทำงานหลังมาอยู่กับพ่อเลี้ยง ส่วนพ่อเลี้ยงขายของมือสอง เช่น รถและนาฬิกา และมักมีอารมณ์ร้อนเวลาอยู่กับแม่
หลังเกิดเหตุ พ่อเลี้ยงมาขอโทษตาและยาย อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ โดยเล่าว่าหลังทำร้ายแม่ช่วงตี 2 แม่บอกว่าหายใจไม่ออกและเจ็บชายโครง แต่ไม่สนใจและเข้านอน กระทั่งเช้าพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ตนไม่เคยเห็นสภาพศพเพราะทำใจไม่ได้ แต่ทราบว่ามีรอยเขียวช้ำทั่วตัวและแขนซ้ายหัก และได้พบพ่อเลี้ยงอีกครั้งวันที่ไปรับศพ ซึ่งเข้ามาขอโทษและขอให้อภัยต่อหน้าตายาย
ขณะที่นางเกตุมณี อาของผู้ตาย กล่าวว่า ครอบครัวรู้สึกสะเทือนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้ตายเป็นคนขยันและรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกทั้ง 3 คนเพียงลำพัง พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและไม่ยอมความ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ