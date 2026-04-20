ทัพเมียนมา บินโจมตี KNU ระเบิดตกฝั่งไทย แตกตื่นหนีตายอลหม่าน เผยก่อนหน้านี้ปะทะกันดุเดือด ชาวกะเหรี่ยง KNU บาดเจ็บ ถูกส่งรักษาในไทยด้วย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพอากาศเมียนมา ได้ใช้เครื่องบินขับไล่ Yak-130 และ Mig-29 ทำการโจมตีทางอากาศใส่โรงพยาบาลของทหาร KNU และบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
โดยกองทัพอากาศเมียนมา ได้ทิ้งระเบิดจำนวน 9 ลูก ในพื้นที่บริเวณ บ้านอูมีท่า และบ้านอูซูท่า อ.บือโซ๊ะ จ.ผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ห่างจากแนวชายแดนด้านตรงข้าม บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 500 เมตร ไม่ทราบผลการสูญเสีย
ปรากฏว่าลูกระเบิดตกข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณริมแม่น้ำสาละวิน บ้านแม่แวน จำนวน 1 ลูก ส่งผลให้ราษฎรไทยในพื้นที่แตกตื่นและวิ่งหนีกันอลหม่าน
ด้านเจ้าหน้าที่ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 36 ที่ประจำอยู่จุดป้อมยามบ้านแม่สามแลบ ร่วมกับ อบต.แม่สามแลบ เร่งอพยพราษฎรไทยที่อยู่ใกล้เคียงที่ระเบิดตกใส่ ไปอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกองก๊าด ต.แม่สามแลบ เพื่อความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการสู้รบในเมียนมาอย่างหนัก ทางกองทัพอากาศเมียนมาได้ใช้อากาศยานบินมาทิ้งระเบิดใส่พื้นที่ชุมชนของราษฎรกะเหรี่ยง KNU สังกัดกองพล 5 ที่อยู่ตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ส่งผลให้มีราษฎรชาวกะเหรี่ยงได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและถูกส่งเข้ามารักษาตัวในไทย ที่ รพ.สต.แม่สามแลบ อ.สบเมย