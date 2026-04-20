ขอนแก่น พิษน้ำมันแพง ราคาเหล็กพุ่งแรง 30% ผู้ประกอบการอั้นราคา ประคองลูกค้า เตือนสต๊อกใกล้หมด ผู้รับเหมาชะลองานก่อสร้างบ้าน ปรับราคาหน้างานใหม่ ต้นทุนสูงขึ้น วอนรัฐเร่งแก้ด่วน
20 เม.ย. 69 – ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดยี่ โลหะภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร้านจำหน่ายวัสดุรายใหญ่ จ.ขอนแก่น บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังราคาเหล็กในท้องตลาดปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
จากเดิมราคาเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 2 X 1 X 1.2 ราคา 180 บาท ปรับขึ้น 246 บาท เหล็กข้ออ้อย เดิมราคา 175 บาท ปรับขึ้นเป็น 230 บาท รวมไปถึงกลุ่มเคมีภัณฑ์ ประเภทสีและทินเนอร์ ก็มีการปรับขึ้นราคาสูงถึง 50 – 70 % สร้างความกังวลให้กับทั้งผู้ประกอบการและลูกค้า อย่างมาก
น.ส.อุบลวรรณ มาสขาว อายุ 45 ปี เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดยี่ โลหะภัณฑ์ กล่าวว่า สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวน ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้น และกระทบต่อราคาเหล็กหลายชนิด
โดยขณะนี้ราคาเหล็กปรับขึ้นแล้ว ประมาณ 20-30 % หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 60 บาทต่อเส้น จากเดิมเส้นละ 180 บาท เป็น 240-245 บาทต่อเส้น ซึ่งเริ่มปรับราคาขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
“หลังเทศกาลสงกรานต์ ทางร้านยังคงมีสินค้าเหล็กในสต๊อกเดิม จึงยังคงจำหน่ายในราคาเดิมโดยไม่ได้ปรับขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าในระยะยาว พร้อมทั้งชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงแนวโน้มราคาสินค้า ที่อาจปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจะพยายามควบคุมราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อผู้บริโภคมากจนเกินไป”
น.ส.อุบลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไม่เพียงแต่ราคาสินค้าที่สูงขึ้น จากต้นทุนค่าขนส่งเท่านั้น แต่ยังพบปัญหาสินค้าเหล็กบางประเภทเริ่มขาดแคลนในตลาด ส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนชะลอการสั่งซื้อ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ต้องบริหารต้นทุนอย่างรัดกุมมากขึ้น ขณะที่ลูกค้าบางราย จำเป็นต้องเลื่อนแผนการก่อสร้างออกไป หรือปรับราคาก่อสร้างกับเจ้าของบ้านใหม่ ทำให้ภาพรวมของภาคก่อสร้าง เริ่มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด