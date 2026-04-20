สาวร้อง อ.วิศวะ ม.ดังเชียงใหม่ ทำร้ายร่างกายสุดโหด ถอดเสื้อผ้าออกหมด ลากมาตื้บนอกบ้าน คณะฯออกแถลงการณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบ
กรณี สาวรายหนึ่ง ใช้เฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความในกลุ่ม ลูกช้าง มช. ความว่า เราอยากมาแชร์เรื่องของเราบ้าง เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โดน อาจารย์ คณะวิศวะท่านหนึ่งทำร้ายร่างกาย โดยเราคบกันและเขาทำร้ายเราด้วยเหตุผลที่ว่าเรารายงานพฤติกรรมของเขาให้พี่สาวเขาทราบว่า เขาดื่มหนัก ชอบเล่นพนัน ไปเที่ยวคาราโอเกะ
เขาบอกว่าเรายุ่งเรื่องครอบครัวของเขา เขาไม่พอใจ หลังกลับจากเที่ยวเขาก็กลับมาซ้อมเรา ตามภาพ (ภาพจุดบอบช้ำตามร่างกายที่โดนทำร้าย) หลังซ้อมเขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือที่จะนำเราส่งโรงพยาบาลเรานอนโทรมอยู่ในบ้าน 1 วันแต่ตัวเขานั่งกินข้าวได้สบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
เราแค่อยากบอกทุกคนว่า มันเป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับ ผู้หญิงถ้าใครโดนแบบนี้ให้ลุกขึ้นมาสู้อย่าปล่อยให้ผู้ชายที่ไม่มีความเป็นลูกผู้ชายมาทำร้ายเรา อ้อเราลืมบอก วันที่เขาซ้อมเรา เขาแก้ผ้าอนาจารเราถอดเสื้อผ้าเราออกหมดแล้วลากเราออกมาซ้อมนอกบ้าน โดยที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสักชิ้น
หลังเกิดเรื่องเราดำเนินคดีและเขายอมชดใช้ค่าสินไหมที่เราเรียกร้อง 3 แสนบาท แต่เขาจ่ายเรามาก้อนแรก 1 แสน และขอผ่อนเดือนละ 5,000 บาท แต่ทุกวันนี้ผ่อนมาแค่ 1 งวด มาขอเงินเราคืน 1 พันหลังจากโอนมาบอกไม่มีเงินเติมเน็ต ไม่มีเงินกินข้าว แต่เราไม่ได้ให้แต่อย่างใด
เพราะนึกถึงตอนเขาซ้อมเราก็สงสารไม่ลง และหลังจากนั้นเขาไม่ผ่อนจ่ายเราอีกเลย บอกว่าไม่มีเงินทุกวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตปกติสอนตามปกติมีเงินเที่ยวตามปกติแต่ไม่จ่ายเงินทดแทนให้แก่เรา
ต่อมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงการณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีอาจารย์ของคณะฯ ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้ทำร้ายร่างกาย ความว่า ตามที่ปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ และถูกพูดถึงในกลุ่ม Facebook เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2569 กรณีอาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกอ้างถึงว่าเป็นผู้ทำร้ายร่างกายจนส่งผลให้คู่กรณีบาดเจ็บนั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงขอแสดงความห่วงใยกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะฯ ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และทางคณะฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนตามกฎหมาย
ท้ายนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการทั้งหมด ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย และความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งยืนหยัดต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ
ต่อมาผู้เสียหาย เข้าไปคอมเมนต์ในแถลงการณ์ดังกล่าวว่า เราเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้ ตอนนี้ยังไม่มีทางคณะติดต่อมานะคะ
ซึ่ง คณะตอบกลับว่า คณะฯ ได้รับการแจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าวผ่านทางระบบ VOC เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะดำเนินการติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้ท่านเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะฯ เพิ่มเติมต่อไปตามกระบวนการ