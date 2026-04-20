อาลัย ‘สุพจน์ นิ่มรัตนพันธ์’ ผู้แต่งคำขวัญ จ.เชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า” หลังเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย จากอากาศที่ร้อนจัด

20 เม.ย. 69 – ที่วัดผ้าขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการนำร่างของ นายสุพจน์ นิ่มรัตนพันธ์ อายุ 66 ปี ที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายฉับพลัน ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่วัด

ญาติผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ทุกวัน นายสุพจน์ จะมานั่งร้านกาแฟในวัดประจำ และพูดคุยกับพระสามเณร จนเมื่อวานนี้ นายสุพจน์ ยังไลน์ไปหาคนรู้จักในวัด ชวนไปกินกาแฟกัน แต่เมื่อวานร้านกาแฟในวัดปิด นายสุพจน์ บอกว่าจะเดินไปหากาแฟกินย่านถนนคนเดินวันอาทิตย์ และหายไป ทางญาติเพื่อนโทรหาแต่ไม่รับสาย จนช่วงบ่ายสงสัยจึงมาดูที่บ้าน พบว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้าน

ขณะที่แพทย์ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ระบุว่าเป็น โรคหัวใจวาย โดยคาดว่าอากาศร้อน อาจมีส่วนประกอบทำให้เสียชีวิต

สำหรับ นายสุพจน์ นิ่มรัตนพันธ์ คือผู้แต่งคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพ เป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล่วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งส่งเข้าประกวดในปี 2532 ก่อนได้รับเลือกให้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดมาจนปัจจุบัน

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