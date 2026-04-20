ตรัง หอการค้า จังหวัด เผย น้ำมันแพง ปาล์มตก ยางผันผวน ฉุดท่องเที่ยวซบเซา นักท่องเที่ยวหด รายได้วูบ ผู้ประกอบการอ่วม สินค้าขึ้นราคา ชาวบ้านรัดเข็มขัด รับเปิดเทอม ซ้ำเติมเศรษฐกิจทรุดหนัก กระทบทุกภาคส่วน วอนรัฐบาล เร่งผลักดัน โครงการคนละครึ่งพลัส กระตุ้น จับจ่าย-ซื้อสินค้า

20 เม.ย. 69 – ที่หอการค้าจังหวัดตรัง นายสุธรรม เศรษฐพิศาล ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา น่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจากจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง รวมถึงหลายจังหวัดในฝั่งอันดามัน

แต่การที่น้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้นักท่องเที่ยวลดลง ประชาชนลดการเดินทางออกนอกพื้นที่ หากเดินทาง จะใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จึงทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก

อีกทั้งปัญหาราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า รวมถึงสินค้าประเภทต่างๆ เริ่มมีการปรับราคาสินค้าขึ้นแล้ว ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

อีกทั้ง เดือนพฤษภาคม ที่จะถึง จะเปิดเทอม ยิ่งทำให้ประชาชน ต้องรัดเข้มขัดในการใช้จ่าย เพื่อนำเงินที่มีอยู่มาเป็นค่าใช้จ่ายส่งบุตรหลานศึกษาเล่าเรียน เมื่อประชาชนมีรายได้ลดลง จึงทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดตรังถดถอยอย่างมาก

นอกจากนี้ จากการที่มีการนำเข้าปาล์มน้ำมัน ทำให้ปาล์ม มีราคาตกต่ำ เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับความเดือดร้อน จากราคาที่ตกต่ำ และราคาปุ๋ยที่แพงขึ้น ยิ่งซ้ำเติมเกษตรกรให้ได้รับความเดือดร้อน

ในส่วนของยางพารา ถึงแม้ว่า จะมีราคาเพิ่มขึ้น แต่ก็มาจากช่วงนี้หลายพื้นที่ ประสบภัยแล้ง และอยู่ในช่วงปิดกรีด เกษตรกรชาวสวนยางพารางดกรีดยางพารา จึงทำให้ยางพาราออกสู่ท้องตลาดน้อยกว่าปกติ จึงทำให้ราคายางพาราปรับขึ้น

ดังนั้น รัฐบาล ควรเร่งหามาตรการต่างๆ เพื่อทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมดีขึ้น ไม่ว่า จะเป็นการตรึงราคาน้ำมันดีเซล เพื่อให้ค่าขนส่งสินค้าลดลง การควบคุมสินค้าไม่ให้แพงเกินไป และเร่งผลักดันโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อให้เกิดการจับจ่ายในการซื้อสินค้า

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