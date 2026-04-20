กรุงเทพมหานคร โรงตึ๊งเมืองกรุง เตรียมเงิน 469 ล้านบาท ผุดมาตรการ-จัดโปรโมชั่น ดอกเบี้ยพิเศษ หวังแบ่งเบาภาระ ประชาชน ช่วย ผู้ปกครอง รับเปิดเทอม ป้องกันเด็กหลุดพ้นระบบการศึกษา
20 เม.ย. 69 – ที่ศาลาว่าการกทม. นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) ออกมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม โดยประกาศลดดอกเบี้ยต่ำสุดพิเศษ เพื่อไม่ให้เด็กไทยต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา
โดยไฮไลต์ ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้คือ โปรโมชั่น ดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ต่อเดือน ซึ่งถือว่า เป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับเงินกู้นอกระบบ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้ วงเงินที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่ 5,001 บาท ไปจนถึง 100,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง ควรเตรียมเอกสารสำคัญ เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินสดไปจ่ายค่าเทอม ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา (เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์) เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง (เช่น สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน)
สำหรับ ดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอม คาดการณ์ว่า จะมีผู้เข้าโครงการ ประมาณ 11,000 ราย และ สำนักงาน.สธก. จัดเตรียมวงเงินสำหรับโครงการไว้ 469 ล้านบาท ปัจจุบันโรงรับจำนำ กทม. มีทั้งหมด 22 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. “ไม่พักเที่ยง” เพื่อให้ประชาชน ที่ทำงานประจำสามารถ แวะมาใช้บริการได้ทันที
น.ส.วราภรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สธก. ยังมีอีก 2 โครงการ ที่ลดดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ได้แก่
1. ดอกเบี้ยเบา ช่วยชาวกรุง โดย คณะกรรมการบริหารสำนักงานสธก. มีมติให้สำนักงานสธก. กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ “ดอกเบี้ยเบา ช่วยชาวกรุง” เริ่มต้นเพียง 0.25 บาท ต่อเดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยถูกของกทม.
กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย.69 ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง,
เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท ต่อเดือน, เงินต้น 15,001 – 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาท ต่อเดือนและ เงินต้น 25,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน
และ 2. ดอกเบี้ยเบา สบายใจ (เฉพาะสาขาศรีนนครินทร์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงาน สธก. มีมติให้สำนักงาน สธก. กำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำพิเศษสำหรับสาขาศรีนครินทร์ “ดอกเบี้ยเบา สบายใจ” ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.10 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิ.ย.69
เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีผู้ใช้บริการ ณ โรงรับจำนำสาขาเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงรับจำนำ กทม.สาขาศรีนครินทร์
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เขตประเวศ และบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแห่งใหม่ สามารถนำเงินทุนไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ พัฒนาความเป็นอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน