สสจ.เชียงใหม่ เผยผู้ป่วยจาก ฝุ่น PM2.5 ไม่เพิ่มขึ้น สถานการณ์ไม่ต่างจากปีก่อน ยันมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ดำเนินการอย่างครอบคลุม
วันที่ 20 เม.ย.2569 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ ว่า ปีนี้ปริมาณฝุ่นยังคงอยู่ในระดับสูงและมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการเชิงป้องกันล่วงหน้า ด้วยการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนเมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
นพ.วรัญญู กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ป่วยว่า จำนวนผู้ป่วยโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 มักไม่แสดงอาการทันที ยกเว้นในกลุ่มที่เกิดการระคายเคือง เช่น อาการแสบตา แสบจมูก ไอ หรือจาม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่รุนแรง
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ อาจมีอาการกำเริบมากขึ้นในช่วงที่ค่าฝุ่นสูง ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าสถานการณ์ผู้ป่วยไม่ได้แตกต่างกันมาก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลฝุ่นเช่นเดียวกัน
“สำหรับมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอย่างครอบคลุม การดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงฝุ่นในช่วงนี้ ระมัดระวัง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากกันฝุ่นเมื่อจำเป็นต้องออกนอกอาคาร รวมถึงการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และหากเป็นไปได้ควรอยู่ในห้องปลอดฝุ่นภายในบ้าน” นพ.วรัญญู กล่าว
นพ.วรัญญู กล่าวต่อว่า มีการแจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นให้กับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อจะได้ทราบถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงทุกคน ก็คงแจกเป็นกลุ่มตัวอย่างว่าควรจะต้องใช้แบบไหน