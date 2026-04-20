อุดรฯอุกอาจ ลูกซองส่อง ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เสียชีวิตหน้าบ้าน ตร.ระดมชุดสืบสวนภาค 4 เร่งล่าตัวคนร้าย ตั้งปมสังหาร 2 ประเด็น ขัดแย้งเพื่อนบ้าน-นายฮ้อย
วันที่ 20 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน รับแจ้งจากผู้ใหญบ้านบ้านโนนม่วงหวาน หมู่ 7 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน แจ้งว่า มีคนร้ายยิง นายบุญมา (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หน้าบ้านพัก ถนนสายบ้านคำบอน-บ้านโนนม่วงหวาน ญาตินำส่งรพ.ไชยวานทราบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่บริเวณหน้าอก 5 นัด หลังชันสูตรศพจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายได้หลบหนีไปแล้ว
ต่อมา เวลา 11.00 น. วันที่ 20 เม.ย.2569 พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน พร้อมด้วยตร.ชุดสืบสวนภาค 4,ตร.ชุดสืบสวนภูธรจ.อุดรธานีและชุดสืบสวนสภ.ไชยวาน ตร.พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง โดยบริเวณกระท่อมนาพบกองเลือดของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง อีกฟากหนึ่งของถนนหน้าบ้าน พบปลอกกระสุนคาดเป็นปืนลูกซอง ปลอกสีแดงตกอยู่ข้างไหล่ถนนลึกไปในทุ่งนา 1 ปลอก และยังมีหมอนกระดาษหรือหมอนรองลูกปืนที่คนร้ายเอาไว้รองลูกปืนไม่ให้กระเด็นอีกหลายอัน
พ.ต.อ.รัฐพลชัย เปิดเผยว่า เมื่อคืนเวลาประมาณ 19.30 น.รับแจ้งจากชาวบ้านมีเหตุคนถูกยิงแล้วไปเสียชีวิตที่รพ.ไชยวาน จึงเดินทางไปตรวจสอบแล้วเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้ง แต่เนื่องจากเป็นเวลามืดค่ำ เจ้าหน้าที่ฯ จึงกั้นสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ วันนี้จึงเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตร.พิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียด
ส่วนปมเหตุที่ นายบุญมา ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิต จากการสอบถามลูกชายทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ยินเสียงสุนัขเห่า จึงเดินออกมาดูตรงหน้าบ้าน โดยนุ่งกางเกงในตัวเดียวออกมา จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด คนร้ายก็หลบหนีไป อาวุธปืนที่คนร้ายก่อเหตุน่าจะเป็นลูกซองยาว โดยคนร้ายใช้หมอนขัดปลอกไม่ให้ลูกปืนกระเด็นออกมาเชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องปืนพอสมควร
ตร.มุ่งไปหลายประเด็นทั้งเรื่องขัดแย้งกับชายวัย 67 ปีคนหนึ่งที่มีสวนยางอยู่ใกล้ๆกัน เรื่องที่ชายคนนั้นหลอนยาและคิดว่าผช.ผู้ใหญ่บ้านจะมาจับและขู่ฆ่ากันหลายครั้ง แต่ก็มีการตกลงกันได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
แต่อีกประเด็นที่ตำรวจให้น้ำหนักคือเรื่องที่ผู้ตายนอกจากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้ว ยังเป็นนายฮ้อยค้าวัวค้าควายด้วย และทราบว่าเคยไปรับซื้อวัวควายชาวบ้านมาแล้วยังไม่จ่ายเงิน ติดหนี้อยู่ประมาณ 100,000-200,000 บาท อาจจะเป็นได้ว่าลูกหนี้มาทวงหลายครั้งแล้วไม่ได้จึงก่อเหตุยิงเสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งตร.ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง และจะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะอุกอาจมาก
ด้าน นางลำ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต เล่าทั้งน้ำตาว่า ตนเองและสามีมาอยู่บ้านกลางทุ่งนาเป็นเวลากว่าปีแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไร เมื่อวาน(19 เม.ย.) เข้าไปซื้อกับข้าวภายในหมู่บ้าน กลับมาก็เห็นสามีนอนจมกองเลือดตอนแรกนึกว่าสามีเป็นลม แต่พอเห็นเลือดตกใจมาก จึงรีบโทรบอกผู้ใหญ่บ้านพาส่งรพ.แต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
โดยในช่วงเกิดเหตุทราบว่า สามีได้ยินหมาเห่าจึงเดินออกมาดูสุดท้ายก็ถูกยิงเสียชีวิต ส่วนลูกชายที่อยู่ใต้ต้นกล้วยพอได้ยินเสียงปืนก็ไม่กล้าออกมาดูพ่อ ส่วนสาเหตุตนเองคิดว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ กัน
นายทองดา อุ้ยประชาใต้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนม่วงหวาน เปิดเผยว่า สำหรับคนตายนอกจากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ยังเคยเป็นนายฮ้อยค้าวัวค้าควายด้วย แต่เลิกมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ปกตินิสัยส่วนตัวเป็นคนพูดเสียงดัง แต่ในใจไม่มีอะไร ส่วนเรื่องที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านได้พูดคุยกันจบแล้ว ส่วนสาเหตุไม่รู้จริงๆ ทำไมมาใช้ลูกซองมาส่องยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแบบนี้ คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตร.ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว