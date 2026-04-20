‘เขาใหญ่’ ประกาศปิดลานกางเต็นท์ลำตะคองชั่วคราว หลังน้ำมีไม่พอให้นักท่องเที่ยวใช้ ขณะที่บนอุทยานไม่มีบ่อน้ำบาดาล จึงต้องปิดเพื่อรอฝนตกลงมา
20 เม.ย. 69 – นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งฝนทิ้งช่วง น้ำตกเหวสุวัตที่มีน้ำตกสวยงาม รวมทั้งน้ำตกเหวนรกเช่นกัน น้ำในคลองธรรมชาติต่างๆ เริ่มแห้งขอดและมีสีขุ่น
โดยลานกางเต็นท์ลำตะคอง ต้องอาศัยน้ำในลำตะคอง ที่ใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมาพักไว้ที่ถังและนำมาให้นักท่องเที่ยวใช้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้น้ำในคลองลดลงเหลือน้อยมีไม่เพียงพอให้นักท่องเที่ยวใช้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงขอ “ปิดลานกางเต็นท์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24-30 เม.ย. เพื่อรอน้ำฝนตกลงมา
เนื่องจากบนอุทยานฯเขาใหญ่ไม่มีบ่อน้ำบาดาลเลย อาศัยเพียงบ่อน้ำธรรมชาติเท่านั้น ก็ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์พักแรม คาดว่าต้นเดือนพฤษภาคม ฝนน่าจะตกลงมา