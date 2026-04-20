หนุ่มตบเด็ก 17 เผยถูกด่า ‘ไอ้ควาย’ ปัดไม่มีจ่าย 4 หมื่น ตามที่พ่อผู้เสียหายร้อง ด้านเด็กยันไม่ได้ด่า แต่คุยกับเพื่อน พ่อเด็กลั่นขอดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่าง
20 เม.ย. 69 – จากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอในโลกออนไลน์ โดยเป็นภาพเยาวชนชายอายุ 17 ปี ถูกชายวัยกลางคนเดินเข้ามาตบหลายครั้ง เหตุเกิดบริเวณห้องน้ำหลังศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา
ล่าสุด พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ รองผู้กำกับฯ สภ.เมืองพัทยา ได้เชิญตัวผู้ปกครองของเด็กและผู้ก่อเหตุ เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติกัน
นายภัทรพล อายุ 36 ปี ผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่า ตนได้ไปเข้าห้องน้ำภายในร้านสะดวกซื้อใกล้ห้าง ก่อนพบว่าเด็กลืมขวดน้ำไว้ จึงได้พยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนที่เด็กจะตอบกลับในลักษณะไม่สุภาพ โดยระบุว่า “แต้งกิ้ว กูคนไทย ไอ้ควาย”
ยอมรับว่าตบกับถีบเด็กจริง รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษ แต่ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายเงินจำนวน 40,000 บาทได้ ตามที่ผู้ปกครองของเด็กเรียก โดยจ่ายได้เพียง 5,000 บาทเท่านั้น
ขณะที่พ่อเด็ก ได้สอบถามข้อเท็จจริงกับลูกเรื่องพูดคำหยาบ โดยลูกยืนยันว่าขณะนั้นหันไปคุยกับเพื่อน ไม่ได้ด่าใส่ผู้ก่อเหตุแต่อย่างใด พร้อมระบุว่า การกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่าง ขณะที่ผู้ก่อเหตุระบุว่าหากเป็นเช่นนั้นก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย