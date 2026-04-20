เศร้า หนุ่มวัย 19 ปี ยอดกตัญญู ออกยิงปลาหาเลี้ยงครอบครัว แม่เห็นหายไปนานออกตามหา พบเพียงรองเท้า-โทรศัพท์วางอยู่ ตามหาทั้งคืน ก่อนพบจมน้ำเสียชีวิตฝายน้ำล้น
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 20 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนนารายณ์ พร้อมด้วยกู้ภัยและทีมนักประดาน้ำค้นหาร่างนายนาวิก อายุ 19 ปี ที่หายไป ที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านสองห้อง ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ พบแล้ว หลังแม่และญาติแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิและนักประดาน้ำให้เข้าช่วยค้นหาในช่วงกลางคืน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่ไม่พบร่าง จึงยุติภารกิจชั่วคราว
และเริ่มค้นหาอีกครั้งในเวลา 08.00 น. ของวันนี้ โดยใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมง จึงพบร่างของนายนาวิกพร้อมกับปืนลูกดอกสำหรับใช้ยิงปลาที่จมอยู่ใต้น้ำ ก่อนจนท.จะนำศพขึ้นมายังบนฝั่ง และทันทีศพขึ้นมาถึงฝั่งแม่และญาติ พี่ น้อง ของผู้เสียชีวิตต่างปล่อยโฮ ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจดังทั่วบริเวณ ท่ามกลางชาวบ้านที่มาเฝ้าดูการค้นหาเป็นจำนวนมาก
โดยสภาพศพไม่พบบาดแผลตามร่างกาย เสียชีวิตเกินกว่า 12 ชั่วโมง เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการจมน้ำขณะที่มุดลงไปใต้น้ำเพื่อยิงปลา ซึ่งต้องรอแพทย์มาซันสูตรสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากการสอบถาม นางบัวพันธ์ แม่ของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ลูกเป็นคนขยัน ออกหาปลาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว โดยได้ออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่จนค่ำก็ยังไม่กลับ ครอบครัวจึงได้พากันออกตามหา จุดที่เขาชอบมายิงปลาเป็นประจำ กระทั่งพบรถจักรยานยนต์ เสื้อผ้า และโทรศัพท์มือถืออยู่บริเวณริมฝาย จึงเชื่อว่าลูกชายน่าจะจมน้ำในจุดดังกล่าว และประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิและนักประดาน้ำเข้าค้นหาตั้งแต่เมื่อคืน ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่ไม่พบร่าง จึงยุติภารกิจชั่วคราว ก่อนจะเริ่มค้นหาอีกครั้งช่วงเช้า และพบศพในตอนเที่ยงวันนี้
ด้านนางนฤมล อายุ 60 ปี เพื่อนบ้านข้างกัน บอกว่า น้องนาวิกเป็นเด็กนิสัยดี ขยันชอบออกปลาหาหาหนู เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว หากหาได้เยอะก็นำไปขาย และมีน้ำใจ มักแบ่งปันปลาที่จับได้ให้กับเพื่อนบ้านอยู่เสมอ เพิ่งเรียนจบการศึกษาระดับ ปวช.ที่ผ่านมา ปกติก็จะมากับเพื่อน หากเพื่อนไม่มาก็จะมาคนเดียว เขาชอบหากินแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว
ทั้งนี้ญาติไม่ติดในสาเหตุการตาย เจ้าหน้าที่ได้นำศพส่งให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป