อดีตภรรยา เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หวั่นหลวงพ่ออาจถูกฆ่าไปแล้ว สงสัยคนขับรถ อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้าย เผยมาเข้าฝันหลังส่งลูก 3 วัน อึ้งหลายคนฝันเห็นเหมือนกันหมด
จากกรณี พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา หายตัวไปอย่างปริศนานานกว่า 1 เดือน โดยมีชายพุงพลุ้ยขับรถเก๋งมารับออกจากวัดไป เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนที่อีกวันจะพาลูกชายไปส่งให้อดีตภรรยาที่ จ.ขอนแก่น แล้วหายตัวไป
ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่บ้านห้วยม่วง หมู่ 9 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ไปพบกับ นางสุกัญญา คล้ายจินดา อายุ 58 ปี อดีตภรรยาของพระครูปลัดสมบัติ และ นายพงศกร คล้ายจินดา อายุ 28 ปี ลูกชายที่หลวงพ่อที่พามาส่ง
นางสุกัญญา กล่าวว่า หลวงพ่อโทรมาบอกให้ตนมารับลูกชายที่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งขณะนั้น ตนทำงานหล่อพระอยู่ที่วัดใน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จึงเดินทางไป ไม่นานหลวงพ่อโทรศัพท์มาบอกว่าถึงแล้ว ให้มารับเลย โดยบอกพิกัดว่าเป็นตลาดในตัวอำเภอแต่ยังไม่รู้ว่าคือตลาดอะไรเพราะมีหลายแห่ง พอใกล้จะถึง อ.หนองเรือ หลวงพ่อโทรมาถามอีกครั้งว่าถึงไหน ตนก็บอกใกล้จะถึงแล้ว จึงสอบถามหลวงพ่อว่าตกลงเป็นตลาดอะไร โดยได้ยินเสียงคนขับรถบอกว่าตลาดหน้าอำเภอ หลวงพ่อจึงถามคนขับว่ารู้ได้ไง คนขับรถบอกนั่นไงป้าย หลวงพ่อจึงบอกยืนยันว่าหน้าอำเภอ
ก่อนที่ตนจะขับรถมาด้านหลังโรงพักซึ่งติดกับที่ว่าการอำเภอ ผ่านเสาธงมาก็มาเจอหลวงพ่อยืนอยู่หน้ารถพอดี และเห็นลูกชายอยู่ใกล้ๆ จึงบีบแตรเรียก พอลูกชายเห็นก็เดินมาหาที่รถ แล้วเอาถุงยามาวางไว้ที่เบาะ ก่อนจะย้อนกลับไปหาหลวงพ่อที่รถเก๋ง โดยหลวงพ่อหยิบเงินในย่ามยื่นให้ลูกชาย ส่วนคนขับยืนอยู่หน้ารถ แล้วบอกตนว่าจะรีบกลับวัดไปบวชเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งเณรรออยู่ที่วัดแล้ว ก่อนจะขึ้นรถไป
พอไปไม่ไกลลูกชายคิดได้ว่าลืมโทรศัพท์ จึงโทรบอกหลวงพ่อเอามาให้ พอหลวงพ่อเอาโทรศัพท์ให้เสร็จก็เดินทางกลับออกไป โดยย้อนศรออกไปทางเข้าโรงพักขึ้นถนนมะลิวัลย์ สักพักลูกชายบอกลืมเอาสายชาร์จ จึงโทรศัพท์ไปถามหลวงพ่อว่าได้เอาสายชาร์จมาด้วยหรือไม่ ซึ่งหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้เอามาให้ซื้อใหม่เลย และเป็นคำพูดสุดท้ายของหลวงพ่อก่อนจะติดต่อไม่ได้อีก
ต่อมาโทรไลน์ไปหาหลวงพ่อไม่มีคนรับสาย ส่งข้อความไปในไลน์ก็ไม่อ่าน จึงโทรเบอร์ก็พบว่าปิดเครื่อง แต่ก็ยังไม่ได้เอะใจอะไร กระทั่งวันที่ 7 เม.ย. ลูกชายโทรมาหา บอกว่าคนที่วัดพยายามติดต่อหาหลวงพ่อ เพราะยังไม่กลับวัดและติดต่อไม่ได้ทุกช่องทาง โดยเบาะแสสุดท้ายน้องชายของหลวงพ่อได้โทรคุยกัน หลวงพ่อบอกว่ากำลังกลับวัด แต่พอโทรไปอีกมีก็ตัดสายทิ้ง แล้วปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ ส่วนตัวเคยบอกหลวงพ่อให้ใช้แอพธนาคารในการจ่ายเงิน แต่หลวงพ่อไม่ชอบเนื่องจากใช้เงินสดสะดวกกว่า ตอนนี้สงสัยคนขับรถว่ามาจากไหน ไม่มีใครรู้จัก และกล้องวงจรปิดที่วัดก็เสีย
นางสุกัญญา กล่าวต่อว่า คนขับรถเป็นผู้ชาย อายุประมาณ 40 ปี มีพุง แต่งกายดี สวมเสื้อเชิตสีขาว ส่วนทางคดีนั้นยังไม่มีเบาะแสอะไร สอบถามตำรวจที่รู้จักว่าควรทำยังไงต่อ ตำรวจก็บอกแค่ให้รอก่อน เพราะเป็นพระอาจจะปลีกวิเวกก็เป็นได้ แต่ตนมั่นใจว่าไม่มีทางที่หลวงพ่อจะปลีกวิเวก เพราะมีกิจของสงฆ์ที่วัดอีกเยอะ และเป็นห่วงลูกชายคนนี้มาก
ทำให้ตอนนี้สงสัยคนขับรถเพียงคนเดียว เพราะอยู่กับหลวงพ่อเป็นคนสุดท้าย และรถคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนก็ต้องทราบข่าวและตรวจสอบได้แล้ว แต่หายไปแบบเงียบไม่มีเบาะแสอะไร จึงสงสัยคนขับรถ ซึ่งเชื่อว่าหลวงพ่อจะเสียชีวิตแล้ว เพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่จะต้องโทรศัพท์มาหาตนถามเรื่องลูกชาย หลวงพ่อไม่เคยมีปัญหาหรือมีความบาดหมางกับใครและไม่เคยเรื่องทุกข์ใจให้ตัวเองฟัง
หลวงพ่อเป็นคนใจกว้าง มักจะให้เงินตนหากขอไป หากคนขับรถไม่ได้ฆ่าหลวงพ่อก็ขอให้ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจ แต่ถ้าฆ่าหลวงพ่อ ก็อยากจะฝากถึงคนขับรถว่าการฆ่าพระเป็นโทษบาปกว่าฆ่าคนธรรมดา ในส่วนโรคประจำตัวของหลวงพ่อที่จะทำให้วูบระหว่างทางหรือทำให้เสียชีวิตได้นั้นไม่มี ยาที่หลวงพ่อพกเป็นยาที่กินรักษาอาการปวดขา เนื่องจากหลวงพ่อเคยโมโหแล้วเตะเหลี่ยมเสาบ้านจนขาหักตอนเป็นวัยรุ่น พอแก่ตัวมาก็มีอาการตามอายุ ส่วนยาความดันเบาหวานนั้นไม่พบว่าหลวงพ่อกินแต่ใด จึงมีเหตุผลเดียวที่จะทำให้หลวงพ่อตายได้คือมีคนฆ่า
ทั้งนี้หลังจากที่หลวงพ่อกลับไปได้ 3 วันก็ฝันเห็นหลวงพ่อเข้ามาที่บ้าน จะเข้ามาหาตนที่ห้อง ซึ่งจิตของตนตอนนั้นรู้ตัวว่าหลวงพ่อไม่เคยเข้ามาหาที่ห้อง เพราะเป็นห้องผู้หญิงปกติมาก็จะมานั่งอยู่หน้าบ้าน แล้วเรียกตนออกมาหา ในฝันเห็นหลวงพ่อเข้ามาจึงบอกให้ออกไป และเรียกปู่ให้ช่วยไล่ พอตื่นก็คิดในใจว่าเขาจะมาบอกเลขตนหรือเปล่าทำไมเราไปไล่เขาแบบนั้น และนอกจากตนแล้ว แม่ก็ฝันเห็นหลวงพ่อเช่นกัน บอกว่าหลวงพ่อมาที่บ้านหลังที่อยู่ทุ่งนา ยืนอยู่หน้าบ้านไม่พูดอะไร ตนได้โทรหาคนที่วัดก็บอกว่าฝันเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกคนฝันในที่ยังไม่ได้บวชเณรทั้งหมด