ที่แท้เป็นแมว ซากสัตว์ตายในกระเป๋าเดินทาง ถูกทิ้งกลางหมู่บ้าน ลูกชายเสี่ยเจ้าของโกดังเป็นคนเอาไปทิ้ง แจงเหตุใช้กระเป๋าเดินทาง ยันหัวไม่ได้ขาด ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาใคร
จากกรณีชาวบ้านพบกระเป๋าเดินทางปริศนา วางไว้ข้างบ้านเลขที่ 43/166 หมู่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีน้ำสีเหลืองไหลออกมาและส่งกลิ่นเหม็น ก่อนเปิดออกมาเจอซากสัตว์คล้ายสุนัข ไม่มีหัว จากนั้นมูลนิธิวอชด็อก ได้แจ้งความที่ สภ.คลองหลวง เพื่อขอให้พิสูจน์ว่าศีรษะของสุนัขหายไปจริงหรือไม่และถูกทำร้ายก่อนตายหรือไม่
ล่าสุดวันที่ 20 เม.ย.69 ที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รองผกก.สส.สภ.คลองหลวง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่ากระเป๋าที่บรรจุซากสัตว์ถูกนำมาทิ้งโดยรถซาเล้ง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 คน ก่อนสืบย้อนหลังจนทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นลูกจ้างของพ่อค้าแม่ค้าขายแตงโมในตลาดใกล้เคียง ซึ่งได้เรียกเจ้าของโกดังมาสอบถามแล้ว
ปรากฏว่าภายในกระเป๋าดังกล่าว ที่พบซากสุนัขนั้น จริงๆ แล้วไม่ใช่ซากสุนัข แต่เป็นซากแมว โดยเจ้าของโกดังให้ข้อมูลว่า ลูกจ้างของเขาพบแมวตายอยู่หน้าบ้าน คาดว่า ตายมาแล้วประมาณ 2 วัน เริ่มเน่าและขึ้นอืด จึงใช้ไม้เขี่ยซากแมวไม่กล้าจับเพราะเน่า ก่อนเขี่ยใส่กระเป๋าเก่าที่เตรียมนำไปทิ้งอยู่แล้ว จากนั้นรูดซิปและนำไปทิ้งยังถังขยะ
กรณีที่เข้าใจว่ามีลักษณะคล้ายหัวขาดนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผลจากการจัดเก็บซากในกระเป๋า เมื่อตั้งกระเป๋าและเกิดการยุบตัวตามสภาพการเน่าเปื่อย ทำให้ดูคล้ายหัวขาด ทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่เข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย เนื่องจากแมวตายเองตามธรรมชาติ และการนำซากไปทิ้งในจุดทิ้งขยะไม่ได้มีลักษณะเป็นการกระทำทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด
ด้าน นายกันธนวัฒน์ ณปภัชพงษ์ อายุ 42 ปี เสี่ยเจ้าของโกดังที่พบซากแมวตาย กล่าวว่า ในวันที่เกิดเหตุตนไม่ได้อยู่ที่โกดัง แต่ทราบจากลูกชายว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายสัตว์ตาย ลูกชายจึงออกไปตรวจสอบและพบซากแมวอยู่ใต้ต้นกล้วย และเมื่อต้องจัดการซาก ลูกชายได้หาถุงใส่เพื่อนำไปทิ้ง แต่ไม่พบถุงที่มีขนาดเหมาะสม เนื่องจากแมวตัวค่อนข้างใหญ่ จึงตัดสินใจใช้กระเป๋าเดินทางเก่าที่เตรียมจะทิ้งอยู่แล้วใส่ซากแมว
จากนั้นนำไปทิ้งที่ถังขยะตามปกติ ซึ่งตนขอยืนยันว่า ไม่มีการทำร้ายสัตว์ ซึ่งแมวตัวดังกล่าวตายมาก่อนแล้วและไม่แน่ชัดว่าเป็นแมวของโกดังหรือไม่ เนื่องจากปกติเลี้ยงแมวหลายตัวที่นี่อยู่แล้ว อีกทั้งมักพบหนูถูกแมวกัดตายเป็นประจำ แต่ครั้งนี้กลิ่นรุนแรงผิดปกติจึงพบซากแมว สาเหตุการตายไม่สามารถระบุได้และไม่พบบาดแผล เพราะไม่ได้เป็นคนจัดการซากด้วยตัวเอง