ทลายรังอาบัง รวบแอดมินอินเดียกว่า 20 คน เปิดบ้านหรู พูลวิลล่าพัทยา หลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนเทรดหุ้น ยึดคอมพิวเตอร์-โน้ตบุ๊กอื้อ
เมื่อเวลา 15.46 น.วันที่ 20 เม.ย.2569 พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จ.ชลบุรี, พ.ต.ท.ปราบดา สุขสุนทรีย์ สวญ.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.ชลบุรี และ ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าทำการปิดล้อม บ้านพลูวิลล่า ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านซอยชัยพฤกษ์2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มชาวอินเดีย เข้าไปอยู่รวมตัวกันกว่า 30 ชีวิต และสงสัยว่าจะมีการลักลอบกระทำความผิด
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพลูวิลล่าหรู 2 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา กำแพงบ้านสูงกว่า 2.50 เมตร กระจกประตูหน้า บ้านรวมถึงหน้าต่าง มีการนำผ้าม่านปิดบังมิดชิด ตรวจสอบภายในบ้าน พบกลุ่มชาวอินเดียกว่า 20 กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และมีโทรศัพท์วางเรียง กว่า 40 เครื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบในคอมคอมพิวเตอร์พบว่า กลุ่มอินเดียกำลังนั่ง นั่งตอบข้อความ ให้กลุ่มคนชาวอินเดียด้วยกัน ลักษณะพูดคุยเชิญชวนให้มาร่วมลงทุนทำธุรกิจต่างๆ และ ลงทุนเทรดหุ้น ซึ่งมีทั้งทองคำ,เงินดิจิตอล (บิดคอยน์) โดยการปั่นหุ้น แบบทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน ตำรวจจึงทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมด
เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 18 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง รวมถึงกระดาษข้อความ ( A4) อัตราจ้างการทำงานในแต่ละแผนก ซึ่งมี ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ , การตลาด , และการเงิน,และฝ่ายทั่วไป ซึ่งในอัตราจ้างพบว่าฝ่ายการตลาด มีอัตราจ้างถึงเดือนละ 100,000 รูปี คิดเป็นเงินไทย 34,000 บาท ส่วนเงินหมุนเวียนการลงทุนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้
ต่อมาตำรวจมีการควบคุมตัวกลุ่มชาวอินเดียที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมด เป็นผู้ชายทั้งหมด จำนวน 20 คน ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (ซอยจอมเทียน 5 )
ทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเพิ่ง จะเดินทางมาประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา อีกทั้งยอมรับว่ามารับงานช่วยอินเดียเทรดหุ้นในเว็บไซต์ต่างๆ และแบ่งเปอร์เซ็นต์จากลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้คนในประเทศอินเดีย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อ กลุ่มชายอินเดีย 20 คนที่นั่งทำงาน หน้าคอมพิวเตอร์ และรับโทรศัพท์ ในข้อหาทำงานในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมี ชาวอินเดียชายหญิงอีก 10 คน ซึ่งอยู่ภายใน พบว่ากระทำผิดไม่แจ้งสถานที่อยู่อาศัย ก่อนจะส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป