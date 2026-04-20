หนุ่มรัสเซียวัย 22 พลัดตกคอนโดหรูภูเก็ต เสียชีวิตปริศนา
เมื่อเวลา 17.15 น.วันที่ 20 เม.ย.2569 ร.ต.ท.ปุรเชษฐ์ ชูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จ.ภูเก็ตได้รับแจ้งว่า มีเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติพลัดตกจากที่สูง บริเวณคอนโดมิเนียม ม.4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงรายงาน พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต ทราบ พร้อมประสานสายตรวจ สภ.วิชิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเดินทางไปถึง พบร่างผู้บาดเจ็บ อาการสาหัสไม่รู้สึกตัว ทราบชื่อภายหลังนายวาเลอิเลฟ อิกเนวิช (MR.VLADISLAV EVGENIEVICH) อายุ 22ปี สัญชาติรัสเซีย นอนอยู่บริเวณพื้นด้านล่างอาคาร เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประสานหน่วยกู้ชีพทำ CPR ก่อนนำตัวส่งรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ภูเก็ตและผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมทำการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนกฎหมาย และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และกองต่างประเทศ เพื่อดำเนินการแจ้งสถานทูตรัสเซียทราบ และจะได้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป