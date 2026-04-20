หนุ่มรัสเซียวัย 22 พลัดตกคอนโดหรูภูเก็ต เสียชีวิตปริศนา

เมื่อเวลา 17.15 น.วันที่ 20 เม.ย.2569 ร.ต.ท.ปุรเชษฐ์ ชูแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.วิชิต จ.ภูเก็ตได้รับแจ้งว่า มีเหตุนักท่องเที่ยวต่างชาติพลัดตกจากที่สูง บริเวณคอนโดมิเนียม ม.4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงรายงาน พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต ทราบ พร้อมประสานสายตรวจ สภ.วิชิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

​เมื่อเดินทางไปถึง พบร่างผู้บาดเจ็บ อาการสาหัสไม่รู้สึกตัว ทราบชื่อภายหลังนายวาเลอิเลฟ อิกเนวิช (MR.VLADISLAV EVGENIEVICH) อายุ 22ปี สัญชาติรัสเซีย นอนอยู่บริเวณพื้นด้านล่างอาคาร เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประสานหน่วยกู้ชีพทำ CPR ก่อนนำตัวส่งรักษา ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริโรจน์ภูเก็ตและผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมทำการชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนกฎหมาย และประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และกองต่างประเทศ เพื่อดำเนินการแจ้งสถานทูตรัสเซียทราบ และจะได้ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป

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