พายุลูกเห็บ ถล่มบ้านอย่างกับห่ากระสุน กว่า 1 ชั่วโมง สามีหามภรรยาป่วยติดเตียงหนีตาย หลังคาสังกะสีเป็นรูพรุน อย่างกับในหนังสงคราม

20 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย ได้มีพายุลูกเห็บตกถล่มใส่บ้านเรือนประชาชน จนได้รับความเสียหายหลายหลัง

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบ้านเรือน 4-5 หลัง มีรูพรุนไปหมดทั้งบ้าน ขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านต่างหนีตาย โดยฝ่ายสามีช่วยย้ายเตียงภรรยาป่วยติดเตียงหลายรอบเพื่อหลบในบ้าน

นายโสภณ ชินโสภา ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของบ้าน กล่าวว่า ตนและลูกบ้านประมาณ 4-5 หลังคาที่ถูกพายุฤดูร้อนพร้อมกับพายุลูกเห็บ ตกใส่เฉพาะคุ้มจันทร์ทิพ หมู่ 3 บ้านสะพานยาว ต.ห้วยส้ม ตนและเมียที่ป่วยติดเตียงต้องหนีตาย หามเมียไปยังจุดปลอดภัยเพื่อไม่ให้ลูกเห็บตกใส่ เพราะลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านทะลุบ้านอย่างระห่ำประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง

โดยลูกเห็บที่ตกมานั้น ขนาดใหญ่เท่าไข่ เท่ากำปั้น จนทำให้หลังคาสังกะสีเป็นรูพรุน อย่างกับในหนังสงคราม ตลอดจนพื้นที่อื่นนั้นเสาไฟฟ้าหักโค่น พืชผลการเกษตรเสียหายจำนวนมาก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

สุดสลดยิง 2 ศพ! พ.อ.อ.ยิงภรรยา กำลังตั้งครรภ์ ก่อนจบชีวิตตาม ในห้องพัก น้องสาวตามมาเจอสภาพสุดช็อก
2

อย่ามองข้าม! มะเร็งในโพรงจมูก โรคร้ายที่อันตราย อาการคล้ายภูมิแพ้
3

หนุ่มเมียนมา เมายาบุกห้องสาวไทยวัย20 รัดคอเสียชีวิตคาหอพักย่านดินแดง ตร.ตามรวบ
4

พบแล้ว น้องมายด์ สาวอนามัย หลังหายตัวไปข้ามคืน เป็นศพในลำเหมืองพร้อมจยย.
5

พิมพ์ ซาซ่า นักร้องดังยุค 90 พาแม่นำเศษทองที่สะสมไว้มาหลอม รู้ราคาจริงถึงกับตะลึง
6

บุกจับผับดังเชียงใหม่ เปิดให้เด็กเข้า อายุต่ำกว่า 20 ปี นับ 100 คน
7

โลกเปลี่ยนสุดขั้ว หลายประเทศเตรียมแผนสำรอง เผยแนวทางรับมือทุกสถานการณ์
8

“นายกต่าย” ถูกสั่งพ้นตำแหน่ง หลังชนะเลือกตั้งกลับมารับเก้าอี้ได้ 10 กว่าวัน
9

ภูริพล เผยสาเหตุยังร่วมศึกชิงแชมป์ประเทศไทย แม้สถิติไประดับโลกแล้ว
10

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2569)เช็กดวงได้รับความสำเร็จเรื่องเงิน ได้ลาภจากหลายทาง โชคดีเรื่องงาน