พายุลูกเห็บ ถล่มบ้านอย่างกับห่ากระสุน กว่า 1 ชั่วโมง สามีหามภรรยาป่วยติดเตียงหนีตาย หลังคาสังกะสีเป็นรูพรุน อย่างกับในหนังสงคราม
20 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย ได้มีพายุลูกเห็บตกถล่มใส่บ้านเรือนประชาชน จนได้รับความเสียหายหลายหลัง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าบ้านเรือน 4-5 หลัง มีรูพรุนไปหมดทั้งบ้าน ขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านต่างหนีตาย โดยฝ่ายสามีช่วยย้ายเตียงภรรยาป่วยติดเตียงหลายรอบเพื่อหลบในบ้าน
นายโสภณ ชินโสภา ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของบ้าน กล่าวว่า ตนและลูกบ้านประมาณ 4-5 หลังคาที่ถูกพายุฤดูร้อนพร้อมกับพายุลูกเห็บ ตกใส่เฉพาะคุ้มจันทร์ทิพ หมู่ 3 บ้านสะพานยาว ต.ห้วยส้ม ตนและเมียที่ป่วยติดเตียงต้องหนีตาย หามเมียไปยังจุดปลอดภัยเพื่อไม่ให้ลูกเห็บตกใส่ เพราะลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านทะลุบ้านอย่างระห่ำประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง
โดยลูกเห็บที่ตกมานั้น ขนาดใหญ่เท่าไข่ เท่ากำปั้น จนทำให้หลังคาสังกะสีเป็นรูพรุน อย่างกับในหนังสงคราม ตลอดจนพื้นที่อื่นนั้นเสาไฟฟ้าหักโค่น พืชผลการเกษตรเสียหายจำนวนมาก