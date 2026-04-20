สาวท้อง4เดือน เสียชีวิตสลด ช้ำน่วมทั้งตัว พิรุธแฟนหนุ่มอ้างลื่นล้ม ก่อนเปิดปากสารภาพ รับหึงแฟนสาวหน้าตาดี อยากขอโทษครอบครัว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 เม.ย. 69 พนักงานสอบสวน สภ. แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งมีเหตุฆ่ากันตายเหตุเกิดที่บ้านพักย่านชุมชนเคหะหนองหอย ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นและรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.ญาณพล พัฒนชัย ผกก.สภ.เเม่ปิง พ.ต.ท.คฑาวุฒิ หงษ์หนึ่ง รอง.ผกก.ป.สภแม่ปิง ชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมใจ แพทย์เวรโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว บ้านการเคหะหนองหอยซอย 9 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุภายในห้องนอนพบศพหญิงเสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนางสาวหยาดรุ้ง อายุ 33 ปี สภาพมีร่องรอยพกช้ำตามร่างกาย นอนเสียชีวิตบนพื้นห้อง โดยมีนายกันต์ธีร์ หรือ จิ๊บ อายุ 35 ปี แฟนของผู้ตาย
รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่
โดยนายกันธีร์ แฟนผู้ตายให้การว่า ผู้ตายท้องได้ 4 เดือน แต่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในบ้านพักจึงทำให้เสียชีวิต แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อจึงได้เค้นสอบนายกันธีร์ อย่างหนักกระทั่ง รับสารภาพว่าตนเป็นอดีตผู้ช่วยพยาบาลพึ่งคบแฟนคนนี้ได้ประมาณ 8 เดือน และมาอยู่ด้วยกัน ก่อนลาออกมาขายเสื้ออผ้าออนไลน์และขับไรเดอร์กับแฟนคนนี้อยูด้วยกันจนท้อง
แต่ผู้ตายเป็นสาวสวยมีคนมาชอบเยอะ และเวลาทะเลาะกันแฟนสาวมักบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกตน วันนี้ก็ทะเลาะกันอีก ตนก็โมโหจึงได้เผลอซ้อมด้วยการทุบตี บีบคอเนื่องจากหึงหวงและระแวงว่าผู้ตายจะไปมีชายอื่น จึงได้พลั้งมือทำร้ายและผลักผู้ตายไปชนกำแพง จนทำให้เสียชีวิต ผู้ต้องหาได้เอ่ยคำขอโทษครอบครัวผู้ตายและร่ำไห้ เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้เสียชีวิต