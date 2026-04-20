สาว21น้อยใจยายหวังดี เตือนอย่าไปรักผัวเขา ประชดคว้าคัตเตอร์แล้ววิ่งเข้าห้อง ช่วยกันวุ่น ยายเผยหวังดีแต่หลานสาวบอกจะคอยเขาแยกทางกับเมีย
วันที่ 20 เม.ย.2569 ร.ต.อ.สมประสงค์ พลลาภ รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าตำรวจชุมชนตำบลสามพร้าว ได้รับแจ้งเหตุ มีคนใช้มีดทำร้ายตัวเอง ได้รับบาดเจ็บ ภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.สามพร้าว และกู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.บี (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี สวมชุดนอนขาสั้น นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนอน ที่ลำคอมีรอยของมีคมปาดยาวลึกประมาณ 10 ซม. เป็นบาดแผลฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ช่วยเหลือชีวิตอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามยายคนเจ็บ อายุ 72 ปี เล่าว่า น.ส.บี เป็นหลานสาว ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขต อ.เมืองอุดรธานี ต่อมาทราบว่าหลานสาวไปคบหากับชายหนุ่ม อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นเชฟในร้านอาหารเดียวกัน โดยทราบว่าชายดังกล่าว มีภรรยาและลูกแล้ว ตนจึงได้ตักเตือนหลานสาวไม่ให้คบกับสามีคนอื่น แต่หลานสาวก็แสดงท่าทีไม่พอใจ ซึ่งตนพอจะทราบว่าผู้ชายคนนี้เคยมีเมียคนแรกแต่แยกทาง ต่อมาได้เมียคนที่สอง และมีลูกด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุ หลานสาวไม่ได้ไปทำงาน เพราะร้านอาหารปิด น้าสาวที่ทำงานด้วยกัน บอกให้ตนตักเตือนหลาน ตนได้ตักเตือนหลานสาวว่า อย่าไปเล่นผัวคนอื่น เพราะตัวเองไม่ใช่คนขี้เหร่ ก็หน้าตาดี มีคนรักมากมาย อนาคตยังไปไกล แต่หลานสาวบอกว่าจะคอยชายดังกล่าวแยกทางกับภรรยา ตนตักเตือนหลานสาวด้วยความหวังดี เพราะหลานสาวทำงานดี ทั้งค่าแรงและเงินทริปรวมประมาณ 700-800 บาท แต่ไม่รู้ว่าเงินหลานหายไปไหน
“แต่พอหลานเปิดประตูออกมา พร้อมกับถือมีดคัดเตอร์ แล้วปาดคอโชว์ 1 แผล ต่อหน้าทุกคนในบ้าน แล้วก็เข้าไปในห้อง จึงช่วยกันทุบประตูเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล”