ฟอร์จูนเนอร์ หลับใน เสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเกาะกลางถนน รถพลิกตะแคงข้าง พังเสียหายยับเยิน เผย ภาพจากกล้องหน้ารถ ขับส่ายก่อนเสียการควบคุม
วันที่ 21 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ “เหยี่ยวข่าวภูเก็ต Newshawk Phuket” เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ SUV สีขาวพลิกตะแคง บนถนนพระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยระบุว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 02.15 น. วันที่ 21 เม.ย. 69 พร้อมข้อความเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่า “รถยนต์พลิกคว่ำ ใกล้ปั๊มบางจากกะทู้ โปรดระมัดระวัง”
จากภาพกล้องหน้ารถของผู้ใช้ถนนรายหนึ่ง บันทึกนาทีรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งเป็นรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ขับแซงขึ้นไป มุ่งหน้าสี่แยกโลตัสสามกอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อนถึงช่วงทางโค้งไม่นาน รถเกิดอาการส่ายและเสียหลักควบคุมไม่อยู่ พุ่งขึ้นเกาะกลางถนน ก่อนพลิกคว่ำข้ามไปยังช่องทางฝั่งตรงข้าม ท่ามกลางความหวาดเสียวของผู้ใช้รถใช้ถนนในขณะนั้น
หลังเกิดเหตุ มีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะทู้ เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้สื่อข่าวสอบถาม พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.กะทู้ กล่าวว่า รถคันดังกล่าวเสียหลักหลุดโค้ง ข้ามเกาะกลางไปชนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านกะทู้วิลล่า โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากคนขับหลับใน
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ควรเพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็วในทางโค้ง และหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยความประมาท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้