ปกครองหนองคาย บุกทลายห้องเช่า ผลิต ยาแก้ไอยี่ห้อดังปลอม ตรวจยึดที่บรรจุแล้ว และ กำลังรอบรรจุ มูลค่าสูงถึง 5.5 ล้านบาท จับ 4 ผู้ต้องหา
วันที่ 21 เม.ย.2569 นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งการให้ นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ป้องกันจังหวัดหนองคาย นายหมวดเอกภาคิน คันธรินทร์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคายที่ 1
นายอภิวัฒน์ อินทร์หา ปลัดป้องกันอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.นค.1 พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ สายคำภา หัวหน้าชุดสืบสวน ภ.จว.หนองคาย และ เภสัชกรหญิงปิยะมาศ ปรีชาฎก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.หนองคาย
ทำการตรวจค้นห้องเช่า 3 ห้อง ริมถนนสายบ้านเนินพระเนาว์ – นาคลอง เขตพื้นที่บ้านทิพย์ธานี ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบผลิตยาปลอม
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบ ชายหญิง รวม 4 คน อยู่ในห้อง กำลังช่วยกันบรรจุยาน้ำชนิดหนึ่งลงในขวด โดยมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขวดยาชนิดน้ำ ฉลากติดข้างขวด ฝาปิดขวด ตรวจสอบเป็นการปลอมแปลงยาแก้ไขติดยี่ห้อหนึ่ง เจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึด ยาแก้ไอปลอมบรรจุใส่ขวดแล้ว 200 ขวด น้ำยาผสมเสร็จรอบรรจุ 75 ถัง และของกลางอื่น ๆ รวม 22 รายการ รวมมูลค่าเบื้องต้นประมาณ 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ยาแก้ไอดังกล่าว หรือที่รู้จักกันในชื่อ ยาแก้ไอฝาแดง เป็นยาน้ำเชื่อมแก้ไข ขับเสมหะ มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยผสมกับเครื่องดื่มอื่น ๆ จึงเป็นยาที่ อย.ควบคุมการจำหน่าย