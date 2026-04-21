พบ โครงกระดูกมนุษย์ กลางป่าบ้านแม่ไฮ ญาติ เชื่อใช่คนนี้ หลังหายตัวปริศนานานนับเดือน เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ หาสาเหตุการเสียชีวิต
วันที่ 21 เม.ย.2569 ร.ต.อ.กันต์กวี มีธรรม รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.เกาะคา รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกมนุษย์บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ไฮ ใกล้อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ ม.2 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลเกาะคา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน กู้ภัยเทศบาลตำบลนาแก้ว และกู้ภัย อบต.นาแส่ง
ที่เกิดเหตุพบโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะมนุษย์ สภาพกระจัดกระจาย คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่ง ใกล้กันพบเสื้อผ้า นาฬิกาข้อมือ และรถจักรยาน 2 ล้อ ซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นของ นายสำเริง (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 76 ปี ที่มีอาการป่วยอัลไซเมอร์ และหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า อาจเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ได้เก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยดีเอ็นเอ และหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป