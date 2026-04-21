ชัยนาท ไก่แพงทุบสถิติ! แม่ค้าโอด ปีนี้ราคาพุ่งสูงสุด ตั้งแต่ขายมา ชี้ ราคาขึ้นแล้วลงยาก แม้น้ำมันโลกเริ่มลด แต่ชิ้นส่วนไก่ยังค้างเพดาน ซ้ำปีกกลางพุ่งกิโล 140 บาท
21 เมษายน 2569 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากผลกระทบ วิกฤตสถานการณ์ พื้นที่ตะวันออกกลาง ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลก ทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีการปรับลดราคาน้ำมันลงบ้าง
แต่กลับพบว่า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะ “เนื้อไก่” ยังไม่มีการปรับลดราคาลงตามต้นทุนน้ำมันที่ลดลง โดยราคายังคงค้างอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่ช่วงวิกฤตพลังงาน มีเพียงไก่ตัวเท่านั้น ที่ปรับลดลงเพียง 2-3 บาท ส่วนชิ้นส่วนอื่นๆ ราคายังนิ่งสนิท
จากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ ตลาดสดภาษีซุง ซึ่งเป็นตลาดของสดที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท พบว่า บรรยากาศการค้าขายที่แผงไก่สดยังคงมีประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารเดินทางมาจับจ่ายตามปกติ
เนื่องจาก ไก่เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารแทบทุกครัวเรือน แม้จะต้องแบกรับภาระราคาที่สูงขึ้นก็ตาม
โดยราคาจำหน่ายล่าสุดมี ดังนี้ ไก่สดทั้งตัว กิโลกรัมละ 75 บาท เนื้อไก่ล้วน กิโลกรัมละ 80 บาท ปีกกลาง กิโลกรัมละ 140 บาท (ราคาสูงที่สุดในบรรดาชิ้นส่วน) ปีกเต็ม-ปีกบน กิโลกรัมละ 85-100 บาท น่องติดสะโพก กิโลกรัมละ 85 บาท
นางสมเกียรติ พงษ์รัตน์ อายุ 67 ปี แม่ค้าขายไก่สด เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดปัญหาน้ำมันขาดแคลน ราคาไก่ปรับพุ่งขึ้นกิโลกรัมละ 8-10 บาททันที และที่น่ากังวลคือ “ราคาขึ้นแล้วไม่ยอมลง” โดยเฉพาะชิ้นส่วนไก่ต่างๆ ขณะที่ไก่ตัวจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงตามกลไกตลาดบ้างเล็กน้อย
ยอมรับว่า ปีนี้ราคาไก่แพงที่สุดเท่าที่เคยขายมาในชีวิต ทางร้านต้องปรับตัวตามสถานการณ์ บางวันยอดขายดีบางวันก็เงียบเหงา แต่ยังมีความหวังว่าหากราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต ราคาเนื้อไก่น่าจะทยอยปรับลดลงเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดชัยนาทสืบไป