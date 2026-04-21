ผัวตำรวจ สุดโหด หึงหวง ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเมีย ชัก 11 มม. อาวุธประจำกาย ยิงใส่ 4 นัดเสียชีวิต ในร้านหมูกระทะลูกชาย สารภาพปมสังหาร โดนตั้ง 3 ข้อหาหนัก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ชลิต มรกตศรีวรรณ ผกก.สภ.พระยืน จ.ขอนแก่น ทำการควบคุมตัว ร.ต.ต.ชูชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี รอง สว.สืบสวน สภ.บ้านแฮด มาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 11 มม. ยิง น.ส.พัทยา (สงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี หรือ ผู้ใหญ่เอ็ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เสียชีวิต เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ท่ามกลางการเฝ้าติดตามคดีของญาติทั้ง 2 ฝ่ายอย่างใกล้ชิด
พ.ต.อ.ชลิต กล่าวว่า ภายหลังจากตำรวจสภ.พระยืน รับแจ้งจาก 191 ว่า มีเหตุยิงกันในร้านหมูกระทะ แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.พระยืน จึงไปตรวจที่เกิดเหตุ ทราบว่า คนเจ็บชื่อ น.ส.พัทยา ถูกยิงด้วยอาวุธปืน 4 นัด และเสียชีวิตขณะนำส่ง รพ.พระยืน โดยในที่เกิดเหตุพบเพียงรอยเลือด และพนักงานเสิร์ฟของร้านหมูกะทะ โดยพบ ร.ต.ต.ชูชาติ ยืนรอมอบตัว พร้อมอาวุธปืนขนาด 11 มม. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมอาวุธปืนไปสอบสวน
จากการสอบสวน ร.ต.ต.ชูชาติ ให้การว่า อยู่กินฉันสามีภรรยากับ น.ส.พัทยา จนมีบุตรชายด้วยกัน 2 คน มีงานทำกันหมดแล้ว แต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องหนี้สินหลายล้านบาท จึงตกลงหย่ากันในทางนิตินัย แต่พฤตินัยยังอยู่ด้วยกัน
จากนั้นลูกชายก็มาเปิดร้านขายหมูกระทะ ภรรยาทำหน้าที่การเงิน และ ร.ต.ต.ชูชาติ ช่วยดูแลร้าน โดยหลังจากหย่ากับภรรยา ได้ติดจีพีเอสไว้ที่รถคันที่ภรรยาใช้ และสัญญาณจีพีเอสในรถคันที่ภรรยาใช้ พบเห็นตามรีสอร์ตต่างๆหลายครั้ง
จึงสอบถามกับภรรยาหลายครั้ง และภรรยาก็ยอมรับว่า มีชายอื่นแล้ว เป็นข้าราชการเกษียณ และชายคนใหม่ช่วยเหลือเรื่องเงินใช้หนี้หลายแสนบาท และชายคนใหม่ก็ทำให้มีความสุขมากกว่าอยู่กับสามีเก่า จึงเกิดเรื่องระหองระแหงกันระหว่างทั้งคู่เรื่อยมา
พ.ต.อ.ชลิต กล่าวต่อว่า ก่อนเกิดเหตุ หลังเลิกงาน ร.ต.ต.ชูชาติ มาช่วยงานที่ร้านขายหมูกระทะตามปกติ ก็มีมีปากเสียงเหน็บแนมกันตลอดที่อยู่ในร้าน จนเกิดความโมโห จึงควักปืนขนาด 11 มม.ที่เป็นปืนพกประจำตัว ออกมายิงภรรยา 4 นัด จนภรรยาล้มลง โดยไม่ได้หลบหนี ยังคงนั่งอยู่ในร้านและโทรศัพท์หาเพื่อนตำรวจและผู้บังคับบัญชาว่า ยิงภรรยาในร้านหมูกระทะ ขอให้ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุด้วย
ซึ่งเมื่อไปตรวจที่เกิดเหตุก็พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง จึง จับกุม ร.ต.ต.ชูชาติ พร้อมอาวุธปืน มาสอบสวน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่น และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บบ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร และข้อหายิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมืองหมู่บ้าน หรือที่ชุมชน พร้อมทำการส่งศาล จ.ขอนแก่น ฝากขังในวันพรุ่งนี้ (22 เม.ย.)