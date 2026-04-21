“มิกกี้” ช่างแต่งหน้าดารา พลัดตกคอนโดหรูย่านเกษตร-นวมินทร์ ครอบครัวรับร่างกลับไปทำพิธีแล้ว แม่สุดเศร้า เผย ไม่เชื่อลูกฆ่าตัวตาย จี้ ตร.ล่า 2 คนต้องสงสัย
วันที่ 21 เม.ย.2569 ผู้สื่ข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดเหตุ สาว LGBTQ+ พลัดตกจากคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเกษตร-นวมินทร์ พื้นที่ สน.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดญาติได้เดินทางรับศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา ณ วัดป่าเวียงทอง ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดร่วมแสดงความอาลัยและสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 1 คืน ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในวัน 21 เม.ย.2569
นางนุชรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี แม่ของ น้องมิกกี้ หรือ นายกวีพัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ลูกได้ออกจากบ้านไปทำงานในกรุงเทพฯ นานกว่า 2 ปี โดยยึดอาชีพแต่งหน้าให้กับดารา และแทบไม่ได้ติดต่อกลับมาหาทางครอบครัว ทำให้การจากไปครั้งนี้สร้างความเสียใจอย่างมาก
นางนุชรินทร์ กล่าวต่อว่า ไม่เชื่อว่าลูกจะก่อเหตุฆ่าตัวตาย พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการติดตามบุคคลต้องสงสัย 2 รายที่หลบหนีไป เพื่อนำตัวมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามกฎหมาย
ด้าน นางลำพึง (ขอสงวนนามสกุล) ญาติของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า จากสภาพศพที่เห็น ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการตกจากที่สูงตามปกติ ลักษณะบาดแผลดูผิดสังเกต จึงเชื่อว่าอาจเป็นการถูกทำร้ายจนเสียชีวิตมากกว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการให้สัมภาษณ์ ทั้งแม่และญาติได้กล่าวอาลัยต่อผู้เสียชีวิต ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติ และยืนยันจะติดตามความยุติธรรมให้ผู้เสียชีวิตจนถึงที่สุด