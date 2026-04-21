หนุ่มแอบถ่าย ในห้องน้ำผู้หญิง ถูกจับได้โดนชกหน้า อ้างไม่ได้ทำ สุดท้ายต้องแจ้งความ ถึงยอมสารภาพกับตำรวจ เอือมหนักคอมเมนต์บูลลี่เหยื่อ
เพจ หม่อนไหม สุราษฎร์ธานี ลงคลิปเตือนภัยสาวๆ ที่โดนแอบถ่ายในห้องน้ำ ความว่า หลังเล่นสงกรานต์ สาวๆแวะเข้าห้องน้ำในปั๊ม บนถนนเซาท์เทิร์น มีวัยรุ่นแอบถ่ายในห้องน้ำ สอบถามตอนแรกไม่ยอมรับ แจ้งความจึงยอมรับกับตำรวจ #เตือนภัย ก่อนเข้าห้องน้ำสาธารณะสังเกตบริเวณโดยรอบให้ดีอาจจะโดนถ่ายคลิปแบบกรณีนี้ได้
โดยหลังเกิดเหตุพนักงานปั๊มโทรแจ้งตำรวจให้ มีอพปร.มาช่วยติดตามเหตุ หลังจากนั้นสาวๆผู้เสียหายจะเดินทางไปแจ้งความที่ สภ.บ้านนาเดิม
ทั้งนี้ในคลิปเหตุการณ์ หญิงสาวผู้เสียหายลากผู้ชายคนแอบถ่ายออกมาจากห้องน้ำผู้หญิง ก่อนที่จะชกเข้าไปที่ใบหน้าของชายคนดังกล่าว และยึดโทรศัพท์ที่ใช้แอบถ่ายมาก่อนที่คลิปจะจบไป
อย่างไรก็ตามในคลิปดังกล่าวกลับมีคอมเมนต์อยู่หลายข้อความที่เข้ามาบูลลี่รูบร่างของผู้เสียหาย ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก