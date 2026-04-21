ไทยแซงประเทศเพื่อนบ้าน จิสด้า เผยข้อมูลจากดาวเทียม จุดความร้อน พุ่งสูงสุด 2.8 พันจุด พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุด เผยชื่อ 5 จังหวัด เผามากที่สุด
วันที่ 21 เม.ย.2569 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า GISTDA รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ในวานนี้ (20เม.ย.) จุดความร้อนของไทยพบ 2,862 จุด ข้อมูลระบุว่า
จุดความร้อนในไทยเกิดขึ้น
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1,851 จุด
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 632 จุด
- พื้นที่เกษตร 219 จุด
- พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 75 จุด
- พื้นที่เขต สปก. 73 จุด
- พื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด
เมื่อจำแนกตามรายจังหวัด พบจุดความร้อนใน
- จ.กาญจนบุรี มากสุดที่ 663 จุด
- จ.ตาก 300 จุด
- จ.เชียงใหม่ 297 จุด
- จ.ลำปาง 257 จุด
- จ.น่าน 253 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่ เมียนมาร์ 1,605 จุด ลาว 286 จุด เวียดนาม 260 จุด มาเลเซีย 93 จุด กัมพูชา 78 จุด ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th/fire/