แม่ลูกอ่อน วัย22 อุ้มลูก 5 เดือน แจ้งจับผัวโหด ซ้อมน่วม ทั้งที่ตัวเองกำลังตั้งครรภ์ 3 เดือน เพียงขอให้ซื้ออาหารมาให้ เพราะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกทั้งวัน
วันที่ 21 เม.ย.2569 น.ส.พลอย (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ผู้เสียหาย ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิเป็นหนึ่ง โดยมี ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง พาเข้าพบ พ.ต.อ.ไพโรจน์ เพ็ชรพลอย ผกก.สภ.บางพลี เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับสามี หลังถูกทำร้ายร่างกาย พร้อมประสานหน่วยงานน พมจ.สมุทรปราการ เข้าดูแลสวัสดิภาพแม่และเด็ก
น.ส.พลอย กล่าวว่า เหตุการณ์วันเกิดเหตุ สามีออกไปสังสรรค์กับเพื่อน และตนได้ขอให้ซื้ออาหารมาให้ เนื่องจากตนอยู่บ้านเลี้ยงลูกตลอดทั้งวันยังไม่ได้กินข้าว แต่ไม่สามารถติดต่อสามีได้ จึงได้ไลน์ไปทางเพื่อนของสามี กระทั่งเรื่องไปถึงหัวหน้าของฝ่ายชาย ทำให้สามีไม่พอใจอย่างมาก ก่อนจะกลับมาที่บ้านและลงมือทำร้ายร่างกายทันที
ตลอดระยะเวลาคบหากว่า 2 ปี ถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดถือว่ารุนแรงที่สุด มีทั้งการเตะและบีบคอ อีกทั้งขณะเกิดเหตุยังอุ้มลูกวัย 5 เดือนอยู่ และปัจจุบันกำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 3 เดือน
ที่ผ่านมาแม้จะเคยพูดคุยปรับความเข้าใจกัน และฝ่ายชายรับปากว่าจะไม่ทำอีก แต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดซ้ำ จนครั้งนี้ตัดสินใจไม่ทนอีกต่อไป และต้องการดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าจะขอหย่าขาด และขอเลี้ยงดูลูกเพียงผู้เดียว
ผู้เสียหาย กล่าวว่า หลังคลิปถูกเผยแพร่ ฝ่ายชายเพียงแค่บอกว่ารู้สึกอาย และขอให้ลบคลิป แต่ไม่ได้แสดงความสำนึกผิดหรือขอโทษแต่อย่างใด อีกทั้งยังคงใช้ชีวิตตามปกติ
ด้าน ต้นอ้อ กล่าวว่า คดีดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และคดีอาญาฐานทำร้ายร่างกาย นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของเด็ก
เนื่องจากในคลิปปรากฏชัดว่า ฝ่ายชายทำร้ายร่างกายขณะผู้เสียหายอุ้มลูกอยู่ รวมถึงผู้เสียหายยังตั้งครรภ์ จึงต้องเร่งให้ความคุ้มครองทั้งแม่และเด็กเป็นอันดับแรก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำ รวบรวมพยานหลักฐาน และส่งตรวจร่างกายเพื่อประกอบสำนวนคดี
อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหาย ยืนยันว่า จะไม่กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับสามีอีก แม้ยังมีความผูกพันในฐานะพ่อของลูก แต่ยอมรับว่าไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำได้อีกต่อไป