วันที่ 20 เมษายน 2569 นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม กรณีหญิงสาวถูกสามีทำร้ายร่างกายนานเกือบ 2 ชั่วโมง และลูกชายยังถูกตบบ้องหู ที่จังหวัดสมุทรปราการ ว่า ตนมีความห่วงใยผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเกิดจากบุคคลใกล้ชิด และส่งผลกระทบต่อร่างกายและสภาพจิตใจ โดยเฉพาะเกิดเป็นบาดแผลในใจ โดยได้มอบหมาย ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวง พม. ประสาน ทีม พม. จังหวัดสมุทรปราการ เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือด่วนตามภารกิจกระทรวง พม. ขณะนี้ ทราบว่า หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย อายุ 34 ปี อาศัยอยู่กับสามี อายุ 34 ปี และ ลูกชาย 3 คน อายุ 6 8 และ 11 ปี ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยถูกสามีทำร้ายร่างกายนานเกือบ 2 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และหญิงดังกล่าวได้นำคลิปหลักฐานมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชน เพื่อขอความช่วยเหลือ และดำเนินคดีตามกฎหมายกับสามี ซึ่งหลังจากเกิดเหตุ ผู้เป็นสามีได้หลบหนีและยังไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้หญิงดังกล่าวมีความหวาดระแวงที่สามีจะกลับมาทำร้ายร่างกายซ้ำ แต่ยังต้องการพักอาศัยอยู่กับลูกทั้ง 3 คนในห้องเช่าต่อไป ถึงแม้ว่า ทีม พม. จังหวัดสมุทรปราการ ได้เตรียมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ไว้รองรับสำหรับการคุ้มครองชั่วคราว

นายนิกร กล่าวว่า กระทรวง พม. โดย ทีมพม. จังหวัดสมุทรปราการ ได้พูดคุยเยียวยาให้กำลังใจหญิงดังกล่าวและลูกทั้ง 3 คน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยาก , ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายที่มั่นคงในเลี้ยวดูลูก , ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย , ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเด็ก และประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้ถูกกระทำความรุนแรง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้ที่ สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

#พม #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #นิกรโสมกลาง #ความรุนแรงในครอบครัว #สมุทรปราการ

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