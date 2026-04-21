ตาร้องขอความเป็นธรรม หลานสาวถูกสามีทำร้าย ขณะอุ้มลูกอายุเพียง 5 เดือน จนเด็กน้อยกระเด็นหลุดมือ รับไม่ได้หวั่นความปลอดภัยแม่ลูก พร้อมเดินหน้าดำเนินคดีถึงที่สุด
วันที่ 21 เม.ย.2569 จากกรณีหญิงสาวรายหนึ่ง โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขณะอุ้มลูกน้อยวัย 5 เดือน แล้วถูกสามีทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ทั้งเตะและทำร้ายซ้ำ จนเด็กหลุดจากอ้อมแขน เหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่พบเห็นในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก
ภายหลังเกิดเหตุ น.ส.แพรวา อายุ 23 ปี พร้อมลูกน้อยวัย 5 เดือน ได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังมูลนิธิเป็นหนึ่ง เพื่อขอให้ช่วยพาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับสามี ก่อนเข้าแจ้งความ ที่ สภ.บางพลี พร้อมทั้งต้องการยุติความสัมพันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงกันบ้าง แต่ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นนี้
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักในพื้นที่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านของตาและยายของ น.ส.แพรวา อายุ 23 ปี ที่ถูกทำร้าย โดยพบว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสภาพเก่าๆ ภายในมีคุณตาและคุณยายอาศัยอยู่ร่วมกับหลานวัย 4 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของแพรวา
นายภาณุ หรือสิงห์ อายุ 58 ปี คุณตาของน้องแพรวา เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ทราบเรื่องจากหลานสาวหลังส่งคลิปมาให้ดู โดยจากการสอบถามทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายเบียร์ แฟนของน้องแพรวา กำลังจะออกไปงานเลี้ยงกับเพื่อน ขณะที่หลานสาวขอให้ซื้ออาหารมาให้รับประทานก่อน เนื่องจากต้องดูแลลูกเล็ก แต่ฝ่ายชายกลับออกไปโดยไม่จัดหาอาหารให้ ทำให้น้องแพรวาติดต่อไปทั้งข้อความและโทรศัพท์ เพื่อเร่งให้ซื้ออาหารกลับมาให้
ต่อมาไม่นาน นายเบียร์ได้กลับมาที่บ้าน ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิป ซึ่งนายสิงห์ยอมรับว่า เมื่อได้เห็นคลิปแล้วรู้สึกสะเทือนใจ รับไม่ได้และสงสารหลานสาวอย่างมาก จึงอยากขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือ
นายสิงห์ บอกอีกว่า น้องแพรวาและนายเบียร์คบหากันมานานเกือบ 2 ปี ฝ่ายชายเป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ ส่วนหลานสาวเคยทำงานที่โรงงานอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะออกจากงานมาเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่บางพลี ขณะที่ฝ่ายชายมีอาชีพปล่อยเงินกู้นอกระบบ
หลังเกิดเรื่องแบบนี้ ตนเองตั้งใจจะเดินทางไปหาหลานทันที แต่ได้รับการขอร้องจากหลานสาวว่าให้ดำเนินการแจ้งความก่อน โดยภายใน 2-3 วัน จะเดินทางกลับ พร้อมมีมูลนิธิเข้าช่วยเหลือพาไปตรวจร่างกาย แจ้งความ และจัดหาทนายความดำเนินการทางกฎหมาย
นายสิงห์ยังเล่าอีกว่า น้องแพรวาเติบโตมากับตนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน โดยยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนรับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าว และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอว่า ต้องการเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นกับหลานสาวของตนด้วย