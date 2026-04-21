ด่านศุลกากรแม่สาย ตรวจสอบ แบตเตอรี่ 17 ก้อน ยกดูเบาผิดปกติ ภายนอกมีรอยงัดแงะ แกะออกมาดู พบยาบ้า 1 แสนเม็ด นำของกลางส่งดำเนินคดี

เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วัน 20 เม.ย.2569 เจ้าหน้าที่ฝ่ายคดีและของกลาง ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรแม่สาย ส่วนควบคุมศุลกากรศุลกากรภาค 3 หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกันตรวจสอบ แบตเตอรี่ 17 ก้อน ที่ได้อายัดไว้เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2569 ที่ผ่านมา บริเวณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก โดยอายัดไว้เนื่องจากเป็นของที่อาจหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อกำกัดในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน้ำหนักเบาผิดปกติ ลักษณะภายนอกมีรอยงัดแงะ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แกะตรวจสอบอย่างละเอียด ภายในพบสิ่งต้องสงสัย มีลักษณะเป็นเม็ดกลม สีส้ม พิมพ์ตัวอักษร WY รวมประมาณ 100,000 เม็ด

ทดสอบด้วยชุดทดสอบ (Marquis Test) ผลทดสอบแสดงเป็นสีน้ำตาล บ่งชี้ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึด นำของกลางส่งด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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ด่านศุลกากรแม่สาย ตรวจสอบ แบตเตอรี่ 17 ก้อน ยกดูเบาผิดปกติ แกะออกมาดู พบยาบ้าแสนเม็ด

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