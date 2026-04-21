รอง ผบ.ตร. สั่งตำรวจน้ำ ตรวจเรือขนน้ำมัน ต้องสงสัย 2ลำ กลางอ่าวไทย เร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริง เหตุเดินเรือล่าช้าผิดปกติ หวั่นประวิงเวลาเดินเรือเพื่อเก็งกำไร รีบรวบรวมพยานหลักฐาน เอกสารขนส่ง ข้อมูลระบบติดตามเรือ หากพบกระทำผิด ดำเนินขั้นเด็ดขาด โทษจำคุก7ปี ปรับ140,000 บาท

21 เมษายน 2569 – พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการปฏิบัติ กรณีเมื่อเวลา 04.00 น. ของวันเดียวกัน ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเข้าตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมันต้องสงสัย จำนวน 2 ลำ บริเวณกลางทะเลอ่าวไทย

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเรือทั้งสองลำเป็นเรือขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นในจังหวัดระยอง มุ่งหน้าไปยังคลังน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อย่างไรก็ตาม ตรวจพบพฤติการณ์การเดินเรือล่าช้ากว่ากำหนดการขนส่งตามปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าว

ข้อมูลการเดินเรือในช่วงวันที่ 24–26 มีนาคม 2569 พบความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาในการขนส่ง เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสารการขนส่ง ข้อมูลจากระบบติดตามเรือ (Tracking) และพยานแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาว่า การดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขปกติ หรือมีพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย

โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า เข้าข่ายความผิดฐาน “ประวิงการจำหน่ายสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” หรือไม่ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเป็นสำคัญ

พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ พล.ต.ท.รุธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

บูรณาการการทำงานร่วมกันในการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการกระจายเชื้อเพลิงในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงสืบสวนหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกักตุนน้ำมันในช่วงสถานการณ์วิกฤต ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในสถานีบริการทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 21–25 มีนาคม 2569 ภายหลังเกิดสถานการณ์ปิดช่องแคบฮอร์มุส

การเข้าตรวจสอบเรือทั้งสองลำในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด

อาทิ การประวิงเวลาการเดินเรือเพื่อเก็งกำไร หรือการลักลอบส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการตรวจสอบโรงกลั่นและคลังน้ำมันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ฝั่งไทย 17 หลังเสียหาย พม่าบินทิ้งบอมบ์ 2 ลูกถล่มฐานกะเหรี่ยง แรงอัดระเบิด 500 ปอนด์สนั่น
2

เจ้าหน้าที่ อช.น้ำตกพลิ้ว ลาดตระเวนเข้ม รวบ2ชาวเขมร พกปืนยาวติดกล้องเล็ง แอบลักลอบเข้าป่าล่าสัตว์
3

ชาวปราจีนฯ ทวงสัญญา 'วราวุธ' จะให้คำตอบใน 7 วันเรื่องปิดโรงงาน แต่ถึงวันนี้ยังเงียบ
4

ชวนรู้จัก ภาวะ FOMO กลัวตกกระแส ใครมี 9 อาการนี้ อาจเสี่ยงไม่รู้ตัว
5

สส.ปชน. แฉ 60 บริษัท ร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน มีที่อยู่ซ้ำกัน
6

ทัพฟ้า ส่ง F-16 ปฏิบัติภารกิจ 2 ลำ ลาดตระเวนเหนือแม่สอด แจ้งประชาชน อย่าตื่นตระหนก
7

รวย24ล้าน! กับลอตเตอรี่พลัส เศรษฐีใหม่ราชบุรีงวดนี้"นอท"ต่อสายยินดี ยังนึกแค่ว่าถูก 3 ตัวสุดท้ายเฮลั่นบ้าน
8

แม่ทัพภาคที่2 ตรวจ 'เนิน642' สั่งตรึงแนวหน้าผา วางลวดหนาม เสริมอาวุธหนัก เหตุเขมรปีนขึ้นยอดหน้าผา
9

เริ่มแล้วฤดูเกี่ยวข้าว ที่พิมายหลายรายประสบปัญหาไม่มีที่ตากต้องขนขึ้นถนน บางรายกลัวขโมยต้องนอนเฝ้า
10

สาวร้องสื่อ เข้าไปห้ามจ่าทหารเรือทะเลาะวิวาท ถูกเศษเบียร์บาดอก โดนปัดความรับผิดชอบ