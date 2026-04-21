เดือดกลางปั๊ม หนุ่มขี่ จยย.ย้อนศรชนเก๋งเสียหาย เจรจาค่าเสียหายไม่ลงตัว โต้เถียงลุกลาม ฉุนขี่จยย.เร่งเครื่องชนลุงวัย 67 คู่กรณีบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ บันทึกเหตุการณ์ชายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ชนชายสูงวัยได้รับบาดเจ็บ หลังมีปากเสียงกันเรื่องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ
ในคลิปเผยให้เห็นรถเก๋งไฟฟ้าขับเข้ามาจอดภายในปั๊ม โดยมีชายสูงวัยลงมายืนอยู่ท้ายรถ ก่อนที่ชายอีกคนจะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดข้างกัน และเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
จากนั้นชายสูงวัยพยายามเดินหนี แต่คู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์ตามไป พร้อมใช้เท้าถีบ 2 ครั้ง ก่อนเร่งเครื่องพุ่งชนอย่างแรง จนร่างกระเด็นล้มกระแทกพื้น ได้รับบาดเจ็บ แล้วหลบหนีไป ท่ามกลางพนักงานปั๊มที่เห็นเหตุการณ์
ต่อมาผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อคือ นายบุญโท อายุ 67 ปี ให้ข้อมูลว่า มีอาชีพขับรถรับจ้าง โดยช่วงเช้ามืดวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ขับรถเข้าปั๊มเพื่อชาร์จไฟ ระหว่างเลี้ยวเข้าปั๊ม คู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรมาเฉี่ยวชนกับรถของตน ทำให้รถเสียหายมูลค่าหลายหมื่นบาท
หลังเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายเข้าไปเจรจาภายในปั๊ม แต่คู่กรณีเรียกค่าเสียหาย 2,000 บาท ซึ่งตนปฏิเสธเนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด จึงเกิดการโต้เถียง ก่อนที่ตนจะพยายามเดินหนี กระทั่งถูกไล่ชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองกระบี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป