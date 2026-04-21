เซียนยังพลาด ผึ้งหลวงรุมต่อยหนุ่มใหญ่ ปีนเก็บน้ำผึ้งเดือน 5 เสียชีวิตคาต้นไม้ใหญ่ จนท.เข้าช่วยเหลือเก็บศพทุลักทุเล
วันที่ 21 เม.ย.2569 ร.ต.อ.ทศพร ทองแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ฉวาง รับแจ้งเหตุคนถูกผึ้งป่าต่อยเสียชีวิตอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ที่ป่า หมู่ 5 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช หลังรับแจ้งได้รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวร รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ฉวาง
พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนต้นยวนผึ้งขนาดใหญ่ มีความสูงจากพื้นดินประมาณ 30 เมตร ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันจุดคบให้เกิดควันไฟเพื่อไล่ฝูงผึ้งตามวิถีชาวบ้าน จากนั้นได้ปีนขึ้นไปนำร่างของผู้เสียชีวิตลงมาได้อย่างทุลักทุเล ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายนิพล อายุ 57 ปี สภาพศพถูกผึ้งหลวงต่อยเป็นแผลพุพองทั้งร่าง และจากการชันสูตรร่วมกับแพทย์เวรในที่เกิดเหตุ เชื่อว่าเกิดจากฝูงผึ้งจำนวนมากนับไม่ถ้วนต่อยรุวมต่อยนายนิพลฯ อย่างต่อเนื่องจนหมดสติและเสียชีวิตคาต้นไม้
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายนิพล พร้อมกลุ่มเพื่อนพรานล่าน้ำผึ้งเดือน 5 ได้เข้าไปในป่าดังกล่าวเพื่อล่าผึ้งตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบนต้นยวนผึ้ง ต้นดังกล่าวมีความสูง และมีผึ้งหลวงทำรังอยู่หลายรัง โดยกลุ่มของนายนิพล ต้องการเก็บน้ำผึ้งในฤดูนี้ หรือชาวบ้านจะเรียกว่า “น้ำผึ้งเดือน 5” เป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพที่สุดของปี และจะมีราคาสูงถึงขวดละ 600-800 บาท หากมีรังขนาดใหญ่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากนับ 10 ขวด ถือว่าจะมีรายได้อย่างงาม
โดยหลังจากได้เตรียมตอกทอย (อุปกรณ์ปีนต้นไม้ใหญ่) ขึ้นไปบนต้นยวนผึ้ง เพื่อตัดเก็บรวงผึ้งหลวง ปรากฎว่าในขณะที่นายนิพล ปีนขึ้นไปบนต้นไม้เกิดพลาด ถูกฝูงผึ้งรุมต่อยจนร่างของนายนิพล ร่วงลงมาค้างอยู่ที่ค้างอยู่ที่ต้นไม้ และได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ฝูงผึ้งยังคงรุมต่อยอย่างต่อเนื่อง จนหมดสติและเสียชีวิตในที่สุด ขณะที่ญาติไม่ติดใจถึงสาเหตุการตายแต่อย่างใด และหลังจากชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว จึงมอบให้กับญาตินำไปดำเนินการตามประเพณีต่อไป