รถพยาบาลหลับใน พุ่งชนเสาไฟเต็มแรง พยาบาล-ผู้ป่วย-ญาติ บาดเจ็บ 4 ราย ขณะที่คนขับเผยพักผ่อนน้อย เพราะเข้าเวร 2 วันติด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 เม.ย. 2569 พ.ต.ท.อัครพงษ์ เทเวลา สารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลเสียหลักชนเสาไฟฟ้า มีผู้บาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายศรีสะเกษ–กันทรารมย์ บริเวณหน้าโรงเรียน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จึงประสานหน่วยกู้ภัยสว่างจิตศรีสะเกษธรรมสถาน หน่วยกู้ชีพมูลนิธิเพชรเกษมศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เร่งเข้าตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถตู้รีเฟอร์แอมบูแลนซ์ของโรงพยาบาลกันทรารมย์ ชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าริมทาง สภาพด้านหน้าพังยับ เสาไฟฟ้าหัก 1 ต้น ภายในรถพบผู้บาดเจ็บรวม 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกันทรารมย์ 2 ราย และเป็นผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยอีก 2 ราย

โดยพยาบาลที่โดยสารมาด้วยมีอาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นการด่วน นอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนถูกรถพยาบาลพุ่งชนเสียหายอีก 2 คัน

จากการสอบถามคนขับรถพยาบาลคันเกิดเหตุ ให้การว่า ขณะกำลังขับรถรีเฟอร์ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกันทรารมย์ไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการหลับใน ทำให้รถเสียหลัก ก่อนจะมารู้สึกตัวอีกครั้งหลังรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้ว โดยยอมรับว่าสาเหตุเกิดจากการพักผ่อนน้อย เนื่องจากเข้าเวรทำงานติดต่อกัน 2 วัน

ด้าน นายธวัชชัย อายุ 42 ปี พนักงานร้านค้า ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะกำลังขนของขึ้นรถให้ลูกค้าอยู่บริเวณหน้าร้านใกล้จุดเกิดเหตุ ได้ยินเสียงดังสนั่น เมื่อหันไปมองพบรถพยาบาลพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง

ตอนนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูก ก่อนจะรีบเข้าไปช่วยดูผู้บาดเจ็บและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมระบุว่าหากรถไม่ชนเสาไฟก่อน อาจพุ่งชนรถหรือสิ่งของหน้าร้านเสียหายหนัก และอาจมีผู้เสียชีวิตได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมสอบปากคำผู้ขับขี่ ผู้เห็นเหตุการณ์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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